Orquestra Sinfônica de Americana recebe pianista Fulvio Vassiliades

A contemplação da natureza é o tema que une as duas obras que serão executadas nesta quinta-feira (10), em concerto gratuito no Teatro Municipal Lulu Benencase. A Orquestra Sinfônica de Americana recebe o pianista convidado Fulvio Vassiliades para a apresentação, que começa às 20h.

Serão tocados o “Concerto para piano em lá menor”, do norueguês Edvard Grieg, e “Sinfonia Pastoral”, de Ludwig van Beethoven. O maestro Álvaro Peterlevitz lembrou que as duas obras se aproximam tematicamente. “Elas foram compostas em períodos de descanso, em uma situação prazerosa, e isso transparece. A contemplação da natureza, os adágios (andamento musical lento) muito calmos”, explicou o maestro.

A Orquestra Sinfônica de Americana faz concerto gratuito no Teatro Municipal – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

A “Pastoral”, sinfonia número 6 de Beethoven, é composta por cinco movimentos que descrevem as sensações nos ambientes rurais. “Na ‘Sinfonia’, você tem a cena do riacho, depois tem a tempestade que se dissolve em canto de alegria. O momento dramático é só a tempestade que passa”, disse Peterlevitz. O “Concerto para piano em lá menor” conta com a presença especial do mestre em Piano Performance pela Universidade do Kansas, Fulvio Vassiliades, natural de São Carlos (SP). O músico já visitou a casa do compositor da obra, Edvard Grieg, na Noruega.

“Acho um dos concertos mais lindos. Não é à toa que ele compunha coisas maravilhosas. Ele morava em um lugar no topo da montanha, onde se vê fiordes e rios passando, é impressionante”, declarou Vassiliades.

CURIOSIDADE. Como Americana não posui um piano, será utilizado um teclado eletrônico acoplado a um computador para o “Concerto”, de Grieg. A tecnologia permite reproduzir as sutilezas do piano em um instrumento muito mais simples, que é o teclado. A solução, que é mais prática e barata, permite apresentar a obra ao público sem o instrumento original.

“O teclado é leve, qualquer um pode levar e mostrar a qualquer público. Isso é muito bom, permite divulgar a cultura”, considera Vassiliades.

Segundo Peterlevitz, a tecnologia será usada de forma inédita na região em um concerto. Ele lembrou que esta não é a primeira vez que “Concerto para piano em lá menor” é a obra escolhida para a utilização de um novo recurso tecnológico. Em 1909, foi o primeiro concerto para piano gravado, utilizando um fonógrafo. Na ocasião, foi executado pelo pianista alemão Wilhelm Backhaus.

“Será uma noite memorável em que os músicos e o maestro da Orquestra Municipal demonstrarão todo seu conhecimento e capacidade artísticas no palco do Lulu Benencase. Esperamos que as famílias de Americana aproveitem e se encantem nesta oportunidade única de fruição musical”, convidou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

O Teatro Municipal Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol, em Americana. Mais informações pelo telefone (19) 3461-3045.