Orquestra Sinfônica de Americana faz concerto gratuito no Teatro Municipal

Serão apresentadas obras de Bach e Haydn, sob a regência do maestro convidado Fhelipe Serafim

A Orquestra Sinfônica de Americana realiza nesta quinta-feira (29), às 20h, um concerto gratuito no Teatro Municipal Lulu Benencase. Os ingressos devem ser retirados na bilheteria e a disponibilidade está sujeita à lotação da casa.

Orquestra Sinfônica de Americana se apresenta nesta quinta-feira no Teatro Municipal – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

O maestro Álvaro Peterlevitz explicou que o programa começa com a obra “Suíte número 3”, de Johann Sebastian Bach, considerada uma das composições instrumentais mais importantes do período chamado barroco tardio. O trecho mais emblemático é o segundo movimento, que ficou conhecido como “Ária da quarta corda” por conta de um arranjo feito posteriormente para violino e piano.

”Esse tema será ouvido em toda a riqueza do contraponto original, junto às demais seções da obra. Um destaque especial é dado aos trompetes, com partes agudas e virtuosísticas, um desafio que será encarado por Oséias Januário e Kleber Freitas, integrantes da Orquestra”, comentou o maestro.

Encerrando noite, será executada a última sinfonia composta por Joseph Haydn, de número 104, em Ré Maior, conhecida como “Sinfonia Londres”. “O compositor aparece aqui nos dando seu testamento final, sua compreensão e visão derradeira de um gênero musical, a sinfonia que ele, mais que qualquer outro, ajudou a elaborar. Tudo o que veio depois, a partir de Beethoven, bebe nessa fonte”, contextualizou Álvaro Peterlevitz.

O concerto terá regência do maestro convidado Fhelipe Serafim, que tem atuado em parceria com a Orquestra Sinfônica de Americana desde 2018. Serafim estudou regência com alguns dos maiores nomes nacionais, como Jamil Maluf e Roberto Tibiriçá, e participou de grandes eventos de música, como Festival Música nas Montanhas de Poços de Caldas, Festival Internacional de Música Erudita de Piracicaba e Festival Internacional de Regência Sergio Chnee.

“O programa preparado pela Orquestra Sinfônica trará obras essenciais para apreciadores da música clássica e esta é uma oportunidade ímpar de conhecer e acompanhar o excelente trabalho desenvolvido por nossos músicos”, declarou a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

O Teatro Municipal Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol. Mais informações pelo telefone (19) 3461-3045.