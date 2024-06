Orquestra Sinfônica de Americana apresenta obra de Villa-Lobos nesta quinta-feira

A Orquestra Sinfônica de Americana apresentará a evolução da música sinfônica brasileira com a obra de Villa-Lobos no concerto “Impressões Brasileiras”, nesta quinta-feira (27). A trajetória histórica será remontada a partir das 20h no palco do Teatro Municipal Lulu Benencase.

A entrada é solidária mediante a doação de 1 litro de óleo ou 1kg de açúcar. Os ingressos serão distribuídos duas horas antes do início do concerto na bilheteria do teatro.

O concerto será dividido em dois momentos. Primeiro, a execução de uma das obras considerada umas das mais significativas do compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos, As Bachianas Brasileiras no. 2, que faz parte do repertório das principais orquestras do mundo.

“A obra, ao mesmo tempo que dialoga com a tradição europeia […], transpira brasilidade por todos os poros. E o tema de seu movimento final, o famoso Trenzinho Caipira, tornou-se também um standard de nossa música popular”, disse o maestro da sinfônica, Álvaro Peterlevitz.

Nessa obra, a regência ficará a cargo do regente convidado Fhelipe Serafim.

O segundo momento mira na contemporaneidade, o século XXI, e será baseado nas obras de compositores da nova geração de arranjadores brasileiros.

Geremias Tiófilo apresenta “Impressões sobre Baião” e “Maracatu”, enquanto Felipe Martim Coelho estreia uma obra escrita especialmente para a ocasião.

O Concerto também marca a parceria com a APAA (Associação Paulista dos Amigos da Arte), que, em conjunto com a secretaria de Cultura e Turismo de Americana, promoverão dois concertos especiais durante o ano de 2024.

‘Concerto Impressões Brasileiras’