Orquestra Sinfônica de Americana abre a temporada 2022 com apresentação em Piracicaba

A Orquestra Sinfônica Municipal de Americana prepara uma temporada de concertos para 2022, mesclando clássicos e contemporâneos. A programação começa em 4 de março no Teatro Dr. Losso Neto, em Piracicaba, e no dia 6 de março no anfiteatro da Paróquia Bom Jesus, em Americana. Ambas as apresentações são gratuitas e começam às 19h30.

Os dois concertos são uma parceria com Fhelipe Serafim, regente e diretor artístico da Orquestra de Câmara Empem (Escola Música de Piracicaba Maestro Ernst Mahle). O repertório traz um conjunto de obras do final do século XVIII e início do XIX. Estão no programa das apresentações os compositores Gioachino Antonio Rossini, Antonio Salieri e Joseph Haydn.

Orquestra Sinfônica de Americana durante ensaio para a série de concertos – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

O regente escolheu músicas que mostram lados menos conhecidos dos compositores. “Haydn é tido como compositor sério, na verdade sendo muito bem-humorado. Escolhi a Sinfonia no. 90, em Dó Maior, que apesar de não ser das mais conhecidas, é a sua melhor piada musical. Ele conhecia bem a plateia e brinca com ela duas vezes no Finale, provocando risos e às vezes palmas inesperadas”, contou Fhelipe.

“Rossini é conhecido principalmente por suas óperas cômicas, como o Barbeiro de Sevilha. Trouxemos outro lado do compositor com a abertura de uma ópera séria, ‘Semiramide’”, disse o regente.

Maestro da Orquestra Sinfônica de Americana, Álvaro Peterlevitz explicou que as obras têm múltiplos pontos de conexão entre elas.

“Ouviremos também a forma particular como cada autor retratava em música as convulsões naturais. Isso porque tocaremos também o ‘Terremoto’, que é o trecho final da obra ‘As Sete Últimas Palavras de Cristo na Cruz’, de Haydn, o que permitirá uma comparação com a ‘Tempestade no Mar’ mostrada por Salieri”, indicou o maestro.

Fhelipe acredita que esta é a terceira vez que sobe aos palcos como regente da Orquestra Sinfônica de Americana. “A cada repertório, são novos desafios, e os músicos, com quase o dobro da minha idade em sua maioria e muita experiência profissional, são muito pacientes com este regente no início de carreira”, declarou.

Temporada

A programação da Orquestra Sinfônica segue em 10 de abril, na Paróquia Nossa Senhora do Carmo, às 19h30. Nesse Domingo de Ramos, a Orquestra apresenta Réquiem para os Vivos (Requiem for the Living, 2013) do compositor contemporâneo norte-americano Dan Forrest. O concerto será em parceria com o Collegium Vocale.

O maestro Álvaro Peterlevitz destacou que o projeto Dia do Jazz será revivido em 30 de abril, no Teatro Municipal Lulu Benencase. “Desta vez, faremos uma homenagem a um ilustre americanense: o produtor musical, poeta e compositor Antonio Carlos Carvalho, de quem traremos adaptações orquestrais de composições instrumentais inéditas”, convidou o maestro.

Em maio, o músico contemporâneo Geremias Tiófilo apresenta “Variações de Baião e Maracatu”. Em agosto, a Orquestra apresenta a famosa ópera “Pagliacci”, de Leoncavallo.

Após quase dois anos com trabalho à distância, dedicado principalmente a produções em vídeos, a Orquestra voltou às apresentações presenciais em novembro de 2021.

“Foi surpreendentemente acima da média o comparecimento aos eventos do final do ano passado. As precauções sanitárias seguem fazendo parte de nosso cotidiano, mas vamos aprendendo a conviver com elas sem abrir mão da convivência e diálogo cultural”, considera Peterlevitz.