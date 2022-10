Orquestra Sanfônica e Enok Virgulino farão homenagem a Luiz Gonzaga

Oito sanfoneiros vão tocar os maiores sucessos do Rei do Baião, com um repertório de 20 canções

O Rei do Baião será homenageado em um projeto da região. A Orquestra Sanfônica de Americana, em parceria com o músico Enok Virgulino, fará a turnê inédita “Tributo a Luiz Gonzaga”. Três apresentações já estão confirmadas em novembro, mas a agenda de shows segue aberta até 2023. O projeto tem parceria do LIBERAL.

O tributo a Luiz Gonzaga foi uma ideia de José Antônio Linguanoto, fundador da Orquestra Sanfônica. Observando o cenário atual da música brasileira, ele acreditou que seria importante divulgar as raízes da música nordestina, principalmente o forró pé de serra. No tributo, oito sanfoneiros vão tocar os maiores sucessos de Luiz Gonzaga, com um repertório de 20 canções.

Convidado para representar a força nordestina no projeto, o músico Enok Virgulino, pernambucano que mora em Americana, fará uma participação especial em seis músicas. No “Tributo a Luiz Gonzaga”, Virgulino estará homenageando um dos artistas que impulsionaram sua carreira, que teve início na década de 1980 com o Trio Virgulino e que segue, desde 2018, em carreira solo.

Orquestra Sanfônica de Americana durante apresentação na Festa de Santo Antonio: música nordestina – Foto: Divulgação

O pernambucano Luiz Gonzaga é considerado um dos mais completos e importantes artistas da música popular brasileira. Ele levou para todo o país a cultura musical nordestina, popularizando ritmos como o baião, o xote e o forró. Entre suas canções mais conhecidas, estão “Asa Branca”, “Juazeiro” e “Baião de Dois”.

AGENDA. O “Tributo a Luiz Gonzaga” estreia oficialmente no dia 23 de novembro, às 20h, no Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana. A entrada é gratuita mediante retirada de ingressos na bilheteria a partir do dia 1° de novembro.

O projeto fará apresentações de pré-estreia em outros dois eventos na região. A Feira das Nações, que acontece no Complexo Usina Santa Bárbara em 11, 12 e 13 de novembro, recebe o “Tributo a Luiz Gonzaga” em sua primeira noite. No dia seguinte, a Revirada Cultural de Americana também terá uma apresentação do projeto. Todas essas apresentações são gratuitas.

A agenda de shows do tributo será atualizada no site sanfonicaamericana.com.br e também no Instagram

@sanfonicaamericana.