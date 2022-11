Orquestra Sanfônica e Enok Virgulino estreiam ‘Tributo a Luiz Gonzaga’

Orquestra Sanfônica de Americana estreia nesta quarta-feira (23) a turnê “Tributo a Luiz Gonzaga”, com apresentação gratuita no Teatro Municipal

Com o objetivo de valorizar e disseminar a cultura nordestina, a Orquestra Sanfônica de Americana, em parceria com Enok Virgulino, estreiam nesta semana um novo projeto. Foi escolhido justamente o músico responsável por alcançar reconhecimento nacional para ritmos como o baião, o xaxado e o forró pé de serra. “Tributo a Luiz Gonzaga” estreia quarta-feira (23), às 20h, no Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana. A entrada é gratuita, mas os ingressos devem ser retirados na bilheteria. O projeto tem parceria do LIBERAL.

Nascido no interior de Pernambuco, Luiz Gonzaga começa sua carreira musical tocando nas ruas. Em 1940, sua carreira dá uma guinada quando ele vence um programas de calouros de rádio. Entre 1946 e 1955, ele foi o artista que mais vendeu discos no Brasil. Além de influenciar muitos artistas, o Rei do Baião tornou a música nordestina reconhecida em todo o país.

Ensaio Orquestra Sanfônica e Enok Virgulino – Foto: Gilberto Francisco / Divulgação

Desde a fundação da Orquestra Sanfônica de Americana, em 2021, a ideia era difundir grandes obras para a sanfona. O fundador José Antônio Linguanoto contou que algumas apresentações ao longo do primeiro ano de atuação do grupo já trouxeram repertório da região Sul do país, um dos polos da sanfona no Brasil.

“Mas faltava a parte do Nordeste, com o grande nome que é o Luiz Gonzaga. Sempre tivemos a ideia, e não tem cara melhor do que o Enok Virgulino para estar conosco na partida da turnê”, declarou Linguanoto ao LIBERAL.

Ex-integrante do Trio Virgulino, o pernambucano Enok segue em carreira solo desde 2018. Morador do bairro Antônio Zanaga, em Americana, o músico teve a carreira influenciada e também impulsionada por Luiz Gonzaga.

“Estou muito contente de participar desse projeto lindo, que conta um pouco da história de Luiz Gonzaga. Ele foi um historiador que trouxe para o Centro-Sul as histórias do sertão através de suas músicas e cantigas maravilhosas. É um legado muito importante”, declarou Enok Virgulino.

O “Tributo a Luiz Gonzaga” fez duas apresentações de pré-estreia este mês em eventos na região, mas a estreia oficial será nesta quinta-feira. Algumas das canções que serão apresentadas pela Orquestra são “Asa Branca”, “Xote das Meninas” e “Pagode Russo”, além de outras escolhidas por Enok Virgulino para sua participação especial no projeto.

A Orquestra Sanfônica se apresenta no “Tributo a Luiz Gonzaga” com uma formação de zabumba, baixo, voz e sete sanfoneiros. Após a estreia nesta quinta-feira, a turnê deve continuar no final deste ano e em 2023. Os próximos shows da turnê serão divulgados através do Instagram @sanfonicaamericana, e a agenda está aberta.

ACONTECE. O “Tributo a Luiz Gonzaga” estreia nesta quarta-feira, às 20h, no Teatro Municipal Lulu Benencase. O endereço é Rua Gonçalves Dias, número 699, Jardim Girassol, em Americana. Mais informações pelo telefone (19) 3461-3045.