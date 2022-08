Orquestra Sanfônica de Americana festeja um ano de atuação

A Orquestra Sanfônica de Americana completa um ano de atuação. Para comemorar estão previstas três apresentações gratuitas, uma delas aberta à população.

A orquestra fará um show no dia 27 de agosto, às 15h, no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste. A apresentação integra a programação do Mc Dia Feliz, ação voltada à arrecadação de fundos para o combate ao câncer. O repertório terá músicas de estilos variados, como forró universitário e a “pisadinha”. As outras duas apresentações serão exclusivas para o Instituto Residencial Benaiah e Lar São Vicente de Paulo, ambos em Americana, no dia 3 de setembro.

Orquestra Sanfônica, este ano, durante as comemorações dos 70 anos do LIBERAL – Foto: Gilberto Francisco

“O Mc Dia Feliz já é um evento bastante conhecido pela ação social que é realizada, e nós vamos aproveitar a ocasião para animar ainda mais o dia das pessoas que vão até a lanchonete para, através dos lanches, fazer uma ação social. Já as outras apresentações são nas casas de repouso, onde os idosos precisam de uma ‘pitada’ de alegria. Nada melhor do que fazer uma boa ação e ainda comemorar nosso aniversário”, disse o fundador da orquestra, José Antônio Linguanoto, de 53 anos.

HISTÓRIA. O grupo é a realização de um sonho de Linguanoto, que herdou a sanfona do pai. Ele guardou o instrumento por quase duas décadas, até que decidiu aprender a tocar. Junto com o aprendizado veio o desejo de criar uma orquestra de sanfoneiros, que se concretizou em setembro do ano passado.

O grupo é formado por 10 integrantes, entre sanfoneiros e músicos de outras modalidades, como guitarra, zabumba e viola. Participam da orquestra iniciantes, amadores e profissionais. A regente é a maestrina e professora de música Leonor Gardon, de 84 anos.

O repertório privilegia a música brasileira, com destaque para o forró. A Orquestra Sanfônica já fez 16 apresentações ao longo de seu primeiro ano, em eventos como a Festa do Peão de Americana, a Festa das Nações de Piracicaba, a Festa de Santo Antônio e a Quermesse de 70 anos do LIBERAL.

O objetivo do grupo é alcançar reconhecimento regional e nacional. A orquestra também pretende, no futuro, fazer apresentações internacionais. O sonho é levar o grupo para a Itália, considerada a terra do acordeon.