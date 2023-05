Orquestra Sanfônica celebra o ‘Dia do Acordeon’ neste sábado

Orquestra Sanfônica de Americana fará apresentação gratuita neste sábado, a partir das 10h, na Fidam - Foto: Divulgação

Ator principal em diferentes estilos musicais e culturas de várias regiões brasileiras, o acordeon é celebrado neste sábado (6). A data será marcada com uma mobilização de mil sanfoneiros em 35 cidades do país. A Orquestra Sanfônica de Americana participa da comemoração com uma apresentação gratuita a partir das 10h na Fidam (Feira Industrial de Americana). O evento tem apoio do LIBERAL.

Fundador da Orquestra Sanfônica de Americana, José Antônio Linguanoto contou que o repertório da apresentação terá canções populares, como obras do compositor Luiz Gonzaga e músicas tradicionais da região sul. Além disso, será apresentada uma rapsódia de canções de vários países, como México, Portugal, Itália, Alemanha e até Japão.

“Somos um grupo de 13 pessoas, mas estarão presentes só os sanfoneiros, então estaremos em sete ou oito. Vamos executar músicas instrumentais de forma gratuita”, destacou Linguanoto.

O grupo de Americana completa dois anos de existência em setembro, e sua origem foi inspirada na Orquestra Sanfônica de Pato Branco (PR), cujo regente, Diego Guerro, é um dos idealizadores da comemoração para marcar o Dia Mundial do Acordeon. O outro organizador do evento é o músico Renato Borghetti, o Borghettinho, sanfoneiro de carreira internacional.

Ao longo do sábado, a apresentação da Orquestra em Pato Branco vai contar com transmissão, em um telão, dos vídeos de outras partes do país – incluindo a de Americana. Posteriormente, as apresentações serão compartilhadas no Instagram do projeto, o @diamundialdoacordeon.

Esta é a primeira edição do evento, e a adesão foi avaliada como “excelente” por Diego. “Vão participar pessoas de lugares distantes, como Teresina, Rio de Janeiro, além de várias cidades do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul”, destacou o regente.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

DATA. O Dia Mundial do Acordeon foi criado em 2009 em referência ao dia em que o armênio Cyrill Demian registrou a patente do primeiro protótipo desse instrumento. O fato aconteceu em Viena, na Áustria, em 6 de maio de 1829. “Acho que a data é uma exaltação desse instrumento perante a sociedade, mas também uma ode à cultura brasileira em sua diversidade. O sul, o sudeste, o norte, o nordeste e o centro-oeste têm o acordeon como ator principal de muitos de seus estilos musicais”, destacou Diego Guerro.

A Orquestra Sanfônica de Americana se apresenta na frente da Fidam, que fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 200, Vila Israel.