Orquestra Rock tem apresentação online em prol do Boldrini

Primeiro grupo de rock sinfônico do Brasil, a Orquestra Rock de Campinas apresenta clássicos nacionais e internacionais neste sábado (29), a partir das 18h, nas redes sociais. Durante a programação, o público também terá uma oportunidade de contribuir com doações para o Centro Infantil Boldrini.

A primeira apresentação ao vivo da temporada acontece no formato digital e sem público, no Teatro Castro Mendes, em Campinas. A transmissão online estará disponível para o público nos canais oficiais no Youtube, Facebook e NetShow.me.

O projeto é composto por 36 músicos com formação em músicas eruditas, com a regência do maestro Martin Lazarov, e apresenta clássicos do rock ao som de instrumentos sinfônicos.

Músicos formam uma orquestra que apresenta a história do rock por meio dos grandes expoentes do gênero – Foto: Divulgação

Os músicos apresentarão clássicos das bandas Led Zeppelin, Pink Floyd, Iron Maiden, Nirvana, Rolling Stones, AC/DC e Queen. O grupo também irá trazer sucessos de grandes artistas e bandas brasileiras como Frejat, Lulu Santos, Blitz, Paralamas, Titãs, Skank e Jota Quest.

A Orquestra Rock adotou todos os protocolos sanitários como o distanciamento entre os músicos e a separação dos instrumentos de sopro em cabines individuais de acrílico.

Para contribuir com o funcionamento do Centro Infantil Boldrini, hospital dedicado ao tratamento do câncer infantil, os espectadores poderão fazer doações durante o evento, através de um QR Code disponível na tela durante toda a exibição.

A ação faz parte do Projeto Arte do Bem, que em Campinas e região já doou a bilheteria de inúmeros shows ao Boldrini.

“Essa live é a maneira possível do público matar a saudade da primeira orquestra de rock sinfônico do Brasil e do elenco da Orquestra Rock se apresentar aos fãs, o que não acontece há mais de um ano. Será um reencontro emocionante, ainda que de forma digital”, disse o maestro Martin Lazarov em nota divulgada à imprensa.