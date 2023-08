Evento gratuito será realizado neste sábado, às 20 horas, no Teatro Municipal; ingressos são limitados

A Orquestra Filarmônica Jovens Músicos convida a cantora Julia Simões para apresentação especial com a obra de Tom Jobim. O concerto é gratuito e será realizado neste sábado (26), às 20h, no Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana.

Os ingressos estão disponíveis no site www.entravip.com.br, mas, no entanto, são limitados.

A apresentação terá a regência do maestro Anderson de Oliveira. “Vamos levar esse grande concerto para Americana, depois do sucesso que fizemos em Piracicaba. A homenagem ao Tom Jobim, com arranjos assinados por Jether Garotti Júnior, na belíssima voz da Julia Simões e acompanhada dos grandes músicos da Orquestra Filarmônica será uma apresentação única e imperdível”, disse o maestro.

Julia Simões canta com a Orquestra Filarmônica Jovens Músicos – Foto: Felipe Guimarães / Divulgação

Julia Simões coleciona quatro discos lançados. A intérprete já fez participações em shows de Rita Lee, Ana Carolina, Alcione e Seu Jorge, além de outros grandes nomes da Música Popular Brasileira.

“É uma grande honra ser convidada para participar pela segunda vez do concerto da Academia Jovens Músicos, e o homenageado será Antonio Carlos Jobim, grande compositor, músico, maestro brasileiro reconhecido mundialmente e escolhemos músicas que sempre me emocionaram e que o público vai cantar junto com a gente”, declarou a cantora.

Além da regência do maestro Anderson de Oliveira e voz de Julia Simões, o especial Tom Jobim traz o quarteto com violão, piano, baixo e bateria e a interpretação de obras de Tom Jobim como Águas de março, Anos Dourados, Corcovado, Garota de Ipanema, Luiza, Samba do Avião, Chovendo na Roseira e muito mais.

Os Concertos Jovens Músicos são uma realização da Academia Jovens Músicos, e Ministério da Cultura, com patrocínio Diamante da CPFL Energia e Delphi Technologies; Platinum da Case IH, marcas da CNH Industrial e John Deere; Ouro da Caterpillar e Romi S.A.; Prata da Stoller Brasil e Painco; Bronze da Hyundai Motor Brasil e Coplacana e apoio da Candura, Bom Peixe, Instituto CPFL e Banco CNH Industrial.

