Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara oferece 63 vagas

A Ofisb (Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara) abriu 63 vagas para músicos e coralistas. Os interessados devem se inscrever até domingo (31) em link disponível no site da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste. Os candidatos passarão por audição. A participação é voluntária e os candidatos devem possuir o próprio instrumento.

Há 40 vagas para canto e 23 para diversos instrumentos – quatro para violino, quatro para viola, quatro para violoncelo, duas para contrabaixo acústico, uma para flauta, duas para trompa, duas para trompete, uma para oboé, uma para fagote, uma para clarinete baixo e uma para bateria.

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

A audição será realizada no dia 3 de agosto, no CEU das Artes, que fica na Rua Argeu Egídio dos Santos, número 100, no Planalto do Sol II. Os resultados serão enviados aos candidatos nesse mesmo dia.

Segundo a Ofisb, o músico que não atingir a nota mínima poderá estudar as partituras do teste e fazer a audição no próximo semestre para tentar novamente ingressar na orquestra.

Com regência do maestro Tenício de Freitas, a Ofisb foi declarada como entidade de utilidade pública municipal. Mais informações no telefone (19) 99485.1718.