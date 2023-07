Orquestra faz homenagem ao Pink Floyd no Teatro Municipal, no sábado

Em comemoração tripla, a Osli (Orquestra Sinfônica de Limeira) retorna a Americana para o concerto de rock “Pink Floyd Symphonic Celebration”. A apresentação será no Teatro Municipal Lulu Benencase neste sábado (15), às 20h30, e marca datas comemorativas para o rock, a banda e a orquestra.

Concerto será no Teatro Municipal Lulu Benencase; ingressos estão à venda e custam a partir de R$ 10,00 – Foto: Caju Sampaio_DIVULGAÇÃO

“Em 2023, nós comemoramos 10 anos da primeira apresentação de Pink Floyd com a Sinfônica de Limeira, isso foi um marco para a nossa história”, disse o regente e diretor artístico do espetáculo, maestro Rodrigo Müller.

A primeira apresentação feita pela orquestra em homenagem à banda foi responsável por lotar três sessões do espetáculo, com filas de público sendo formadas três horas antes do início da venda de ingressos para a apresentação.

“Em questão de horas já estava esgotado. Marcamos mais uma apresentação em um clube com o dobro de espaço e também teve casa cheia, e daí para diante sempre teve muito sucesso”, contou.

Agora, uma década após o espetáculo marcante da trajetória da Osli, eles retornam com um repertório especial em comemoração não só ao aniversário de uma década dessa história, mas também aos 50 anos do álbum “Dark Side of The Moon” (1973), do Pink Floyd. Apresentação também marca o Dia Internacional do Rock, comemorado em 13 de julho.

“Para esse espetáculo nós trazemos grandes sucessos, mas também músicas não tão conhecidas pelo público de modo geral, temos aí algumas canções direcionadas realmente aos fãs da banda”, disse o maestro.

Faixas como “Shine On You Crazy Diamonds”, “Is There Anybody Out There”, “Nobody Home “, “Time”, “Breath”,”Wish You Were Here”, “Comfortably Numb” compõem o concerto. No palco, estarão a orquestra, com o quinteto clássico de sopros, e uma banda composta por duas guitarras, baixo, bateria, percussão e sintetizador – muito presente nas músicas do Pink Floyd.

“É um espetáculo de som, de luz, de projeções, que eu tenho certeza que o público vai curtir muito”, finalizou Müller.

Os ingressos podem ser adquiridos através da Plataforma EntraVip (entravip.com.br) ou presencialmente na bilheteria do teatro, na Rua Gonçalves Dias, 696, no Jardim Girassol. As entradas saem por R$ 20 ou R$ 10 a meia.