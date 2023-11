Orquestra do Senai de Americana apresenta ‘Concerto de Natal’ nesta sexta

A Orquestra Filarmônica do Senai de Americana apresenta o “Concerto de Natal” nesta sexta-feira (3), no Teatro Municipal Lulu Benencase, às 19h30. A entrada é solidária e os ingressos serão distribuídos em troca de um litro de leite. Os pontos de retirada são o próprio teatro e a escolha técnica.

No repertório estarão peças eruditas e populares que remetem às festividades, como o quebra-nozes, de Tchaikovsky, e também músicas que foram trabalhadas nos ensaios da orquestra durante o segundo semestre de 2023, marcando o encerramento do ano. O que muda das apresentações anteriores do grupo é a atmosfera natalina.

Apresentação marca encerramento de ano para a filarmônica – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Para o regente da filarmônica, Guilherme Maud, a mensagem do concerto está alinhada com o desenvolvimento que os integrantes da orquestra tiveram durante o ano e também com o clima de encerramento.

“Agora que nós estamos chegando no final do ano, período em que começam as resoluções, que começam os desejos para o próximo ano, eu acredito que a orquestra pode passar uma mensagem de esperança e de que a dedicação ao longo do ano no estudo da música, no estudo da prática coletiva musical, compensa”, disse.

Ele aponta que a música, seja clássica, erudita ou popular, tem um papel nos rituais como o Natal, por mais que não seja celebrado por todos.

“Ela serve justamente para reger os ritos dos seres humanos. Então, mais do que nunca, mais do que em qualquer outro rito, a música está aqui permeando as nossas emoções e ajudando a gente a assimilar essas mudanças, esses ciclos que se fecham e que se iniciam novamente”.

De acordo com Guilherme, o concerto carrega também o sentimento de ambiguidade, porque, apesar das resoluções para um novo início, a orquestra foi marcada por fortes emoções durante 2023: a troca de regente e a perda precoce de um integrante do grupo em outubro, o tubista Diogo Vidal.

“Então, esse concerto de Natal, que marca o encerramento deste ano, vem realmente com muito sentimento, [..] uma mistura de alegria por poder fazer música, por estar dando continuidade no trabalho do maestro Raphael, que foi o meu tutor e que ainda é o meu tutor, mas, ao mesmo tempo, a conclusão desse ano que foi pesado de muita tristeza pela perda do Diogo,. ou seja, uma explosão de emoções”.

O tubista por vezes regeu a orquestra e, durante o concerto será homenageado com uma peça em seu nome. Ele faleceu em decorrência de um ataque cardíaco.

Concerto de Natal – Orquestra Filarmônica do Senai

– Data e horário: sexta-feira (3), 19h30

– Local: Teatro Municipal Lulu Benencase

– Ingressos: solidário com a troca de 1 litro de leite. Os pontos de troca são no teatro e no Senai (Avenida Brasil, 2801 – Parque Residencial Nardini).