Orquestra do Senai Americana apresenta concerto com canções dos Beatles

A Orquestra Filarmônica SENAI apresentará canções lançadas entre 1960 e 1970 pela banda britânica - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

Os Beatles duraram apenas dez anos, mas marcaram para sempre a história da música. Na semana em que se comemora o Dia Mundial do Rock (13 de julho), o Teatro Municipal Lulu Benencase recebe o Concerto Beatles Sinfônico. Na sexta-feira (15), às 19h30, a Orquestra Filarmônica SENAI apresenta canções lançadas entre 1960 e 1970 pela banda britânica, mas que continuam conquistando as novas gerações. A entrada é gratuita e cada ingresso deve ser trocado por um litro de leite, que será entregue ao Fundo Social de Solidariedade.

Maestro da Orquestra, Raphael de Araujo Franco contou que a apresentação trará um repertório extenso da carreira da banda britânica, e adiantou que não faltarão sucessos com “Help”, “Let It Be” e “Hey Jude”. O concerto terá participação especial da Cantora Kelly Faé.

“Escolhemos os Beatles porque eles influenciaram gerações. Não desmerecendo nenhuma banda, mas os Beatles deram um novo estilo musical para o rock, e a partir disso vieram outros nomes influenciados por eles. É difícil falar de rock e não lembrar de Beatles”, contou o maestro ao LIBERAL sobre a escolha.

A transição dos acordes originais para os sinfônicos ficou a cargo de Guilherme Mauad, membro da orquestra que faz mestrado na área de arranjos e a adaptação.

“O desafio técnico-musical foi bacana. Por mais que seja uma orquestra de voluntários, meu pensamento é sempre desafiá-los. O legal de um conjunto musical é que cada um tem uma habilidade, e quem está ali na frente tem que saber dosar e potencializar cada um. Fizemos arranjos bem específicos para que cada um tenha um desafio e possa curtir. Falo sempre que a técnica está submissa à arte, não adianta colocar muitas coisas tecnicamente e a música não soar como deveria”, defende Raphael.

O concerto estreou no final do ano passado, na Cantata Welcome & LIBERAL. A nova apresentação marca o retorno da Filarmônica SENAI Americana ao Lulu Benencase.

“Todo mundo já ouviu, foi esse o pensamento ao trazer Beatles nesta semana internacional do rock. Ficamos dois anos sem fazer apresentação no Teatro Municipal, creio que esse repertório vai cativar o público e trazê-lo para o teatro”, considera o maestro.

A apresentação tem parceria da Secretaria de Cultura e Turismo. “O maestro e a Escola SENAI, realizadora do evento, desenvolvem um belíssimo trabalho por meio da Orquestra Filarmônica SENAI Americana e este concerto promete emocionar a todos os presentes, por isso convido os americanenses a prestigiarem esta grande noite”, declarou a secretária Marcia Gonzaga Faria.

INGRESSOS. As entradas podem ser retiradas no Teatro Municipal Lulu Benencase, no CCL (Centro de Cultura e Lazer) e no SENAI Americana. Para cada ingresso, deve ser doado um litro de leite, sem limite por pessoa. No dia da apresentação também estará sendo realizada a troca, desde que ainda haja ingressos. O leite será doado para famílias em situação de vulnerabilidade atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade de Americana.

“Acredito que a cultura tenha essa força de fazer as pessoas ficarem melhores. Além de curtir música de boa qualidade e prestigiar o SENAI Americana, o público também pode ajudar o próximo”, finalizou o maestro Raphael.