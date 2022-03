Orquestra de Violeiros de Americana abre agenda para apresentações

Com o retorno dos ensaios no CCL, o grupo busca ampliar o número de músicos e oferece 10 vagas para novos participantes

Com o objetivo de preservar a cultura sertaneja de raiz, a tradicional Orquestra de Violeiros de Americana retomou as atividades, após dois anos parada por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Com o retorno dos ensaios no CCL (Centro de Cultura e Lazer), o grupo está com a agenda aberta para apresentações e busca ampliar o número de músicos. A Orquestra de Violeiros oferece 10 vagas para novos participantes.

A orquestra é aberta a pessoas de qualquer idade, homens ou mulheres residentes em Americana ou região. Os requisitos incluem saber cantar primeira ou segunda voz, saber tocar e possuir o próprio instrumento. Além de violas, as vagas também estão abertas para quem toca instrumentos como contrabaixo e percussão.

Também é necessário ter disponibilidade de comparecer aos ensaios, que ocorrem às sextas-feiras, das 19h30 às 21h, no CCL. Atualmente, o grupo conta com 15 componentes, e toda a participação é voluntária.

A Orquestra de Violeiros de Americana traz no repertório clássicos do sertanejo raiz, como Tonico e Tinoco, e Tião Carreiro e Pardinho – Foto: Divulgação

Os interessados devem procurar a orquestra para marcar uma audição (veja os contatos ao final da reportagem). O maestro Bruno Paparoti explicou que o grupo não promove o ensino musical, por isso é necessário ter conhecimento de canto e instrumento.

Trazendo no repertório clássicos do sertanejo, o grupo apresenta canções de nomes como Tonico e Tinoco, e Tião Carreiro e Pardinho. “A Orquestra de Violeiros mantém viva a cultura da música sertaneja de raiz. O repertório é variado, mas sempre resgatando o sertanejo de raiz. Nosso foco não é de músicas atuais, como o sertanejo universitário”, explicou o maestro ao LIBERAL.

Paparoti, que está à frente do grupo desde a sua fundação, comemorou a possibilidade de retornar às atividades com a melhora nos índices da pandemia.

“Ficamos muito tempo parados, com o pessoal querendo tocar, mas não podíamos porque tínhamos que respeitar os protocolos da pandemia. É uma doença muito séria e não tinha como ignorarmos isso. Retomamos os ensaios em fevereiro, começamos a nos preparar, mas ainda não tocamos em nenhum lugar”, disse o maestro.

A Orquestra de Violeiros foi fundada pela Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo) em junho de 2010 com o objetivo de valorizar a viola caipira, tocar os grandes clássicos e levar o nome da cidade de Americana por onde se apresentar.

Uma marca da Orquestra de Violeiros de Americana é a presença do berrante, que toca junto com as violas e diversifica as apresentações. Entre os participantes, muitos estão desde a fundação da Orquestra.

“Sempre estivemos abertos a interessados em fazer parte, mas dessa vez resolvemos fazer um chamamento para o projeto”, concluiu Paparoti.

Contato

Os interessados podem se inscrever pelo Facebook da Orquestra de Violeiros de Americana ou pelo WhatsApp da Associação NILEEC (Núcleo Integrado de Lazer, Esporte, Educação e Cultura de Americana), parceira do grupo. O número é (19) 99204-9368. O contato para a agenda de shows da Orquestra também é o WhatsApp da Associação NILEEC.