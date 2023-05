Orquestra de Limeira apresenta concerto de música erudita com heavy metal no Lulu Benencase

Evento, que mistura Mozart com Metálica, acontece nesta quinta-feira, e faz parte do projeto "Osli na Estrada'

A série de concertos itinerantes da Orquestra Sinfônica de Limeira passa por Americana nesta quinta-feira - Foto: Rafael Burger Anzolin_DIVULGAÇÃO

A mistura entre a música erudita e as melodias pesadas do heavy metal vão dominar o palco do Teatro Municipal Lulu Benencase com o “Mozart Metallica”, nesta quinta-feira (18), às 20h30. No terceiro concerto da série “Osli na Estrada”, uma série de concertos itinerantes da Orquestra Sinfônica de Limeira pelo interior paulista, Americana recebe um espetáculo de “dois gêneros totalmente antagônicos” que têm suas similaridades, de acordo com o maestro Rodrigo Müller.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A mistura se dá entre o compositor austríaco do período clássico Wolfgang Amadeus Mozart e a banda norte-americana de heavy metal Metallica, e a pergunta levantada pelo concerto é: “O que há em comum entre um compositor do século XVIII e uma banda de metal formada em 1981?”. De acordo com o maestro que rege a Osli, os dois conversam.

“Eu tenho certeza que todo mundo que estiver presente neste concerto vai presenciar e concordar com essa similaridade, principalmente pela energia. Da forma que está escrito, a gente vai conseguir sentir e presenciar essa energia presente, tanto do compositor do período clássico quanto da banda de heavy metal”, disse.

O concerto é iniciado com obras conhecidas de Mozart, como a sinfonia 40, e passa por uma transição durante a marcha turca, também do compositor, em uma versão adaptada do piano para orquestra de cordas. No decorrer da música, são inseridos instrumentos que remetem ao heavy metal: guitarras, bateria e contrabaixo, tocados por uma banda.

A partir da transição, o repertório é dominado pelo repertório dos maiores sucessos da banda Metallica, passando por Fade to Black, Master of Puppets e The Unforgiven. “São grandes clássicos conhecidos por todo o público, fã do Metallica e também aquelas que não conhecem tanto a banda, mas com certeza conhecem essas músicas”, disse Rodrigo.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Quis fazer essa junção, colocando o heavy metal na música do Mozart e colocar a música do Metallica em uma forma orquestral bastante antiga, talvez uma das mais antigas formas musicais, de quando a música passa a ser instrumental, que surge lá no século XVI e que vem sendo escrita até hoje pelos grandes compositores”.

A mistura do rock com a música clássica não é de hoje e é uma influenciadora na conquista de novos públicos para o gênero erudito. A Orquestra Sinfônica de Limeira em seus 28 anos de história já apresentou diversos concertos que prestigiam o rock internacional e o nacional. Para o maestro Müller, essas apresentações fidelizam o público.

Em Limeira, a Osli realiza anualmente em julho um concerto homenageando o rock, e em setembro uma ópera. “Já aconteceu algumas vezes de o público desse concerto de rock comentar que estava ansioso para assistir a ópera”, contou o maestro.

Serviço: “Mozart Metallica”

Local: Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol, Americana)

Data e horário: quinta-feira, 18, às 20h30

Ingressos: R$ 20 e R$ 10 a meia entrada através da plataforma megabilheteria.com