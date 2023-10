Orquestra de Americana realiza concerto especial Filmes e Games no Dia das Crianças

A apresentação terá temas do universo geek para todas as idades; a entrada é solidária

A Orquestra Sinfônica Municipal de Americana faz uma apresentação especial em homenagem ao Dia das Crianças nesta quinta-feira, dia 12 de outubro, às 20h, no Teatro Lulu Benencase. O concerto “Filmes e Games” apresenta músicas emblemáticas do universo geek.

Sob a regência do maestro Álvaro Peterl, a apresentação terá o repertório repleto de trilhas sonoras do universo dos filmes e séries de ação e games, como Game of Thrones, Superman, Batman, Vingadores, Super Mario Bros, Sonic, Mortal Kombat e muito mais. O espetáculo também contará com projeções e luzes.

Orquetra Sinfônica Municipal de Americana apresenta especial com trilhas sonoras de filmes e games no Dia das Crianças – Foto: Paula Lopes

A escolha pelo repertório está ligada a dois fatores, de acordo com o maestro, à familiaridade e à aproximação com o público. “É justamente através das trilhas sonoras que as sonoridades da música de concerto e da orquestra sinfônica se tornaram familiares a um número muito maior de pessoas”, apontou.

De acordo com ele, as trilhas sonoras são parte indispensável da expressão cinematográfica, o que não envolve apenas os timbres dos instrumentos, mas também a linguagem musical.

“À medida em que as composições chegaram ao cinema e à produção audiovisual em geral, as tendências dramáticas e descritivas da sinfonia e da ópera foram levadas adiante. Assim, abordar esse repertório é uma forma muito natural de levar a orquestra a se comunicar com um público mais amplo, sem perder o protagonismo”, explicou.

As projeções e jogos de luz que estarão presentes no espetáculo fazem parte do processo lúdico criado para o envolvimento das crianças, além de ser parte essencial da produção audiovisual.

“Se as trilhas se tornaram parte fundamental do produto cinematográfico, os elementos visuais são a sua origem e essência primordial. Esse jogo de identificação e reforço mútuo é um elemento vital na proposta do espetáculo”, disse Álvaro.

A apresentação também terá a participação especial de grupos musicais da Escola de Música do CCLA, como a Orquestra e Banda da Escola de Música dirigida pelo professor e regente Alexandre Cruz; o grupo de sopros, dirigido pela professora e regente Jaqueline Theoro, e o Coral Corda, dirigido pela maestrina Ana Paula Rotger.

Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do teatro ou no site entravip.com.br mediante a troca por 1 litro de óleo ou 1 quilo de arroz, que serão doados ao Fundo Social de Solidariedade de Americana. A realização é da Prefeitura Municipal de Americana, através da Secretaria de Cultura e Turismo.

Concerto “Filmes e Games”