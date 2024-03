Onde assistir os 10 indicados a melhor filme do Oscar 2024

“Pobres Criaturas”, com a vencedora Emma Stone, entra no catálogo de streaming neste mês; confira

As produções que foram indicadas à categoria de “melhor filme” do Oscar 2024 não ficam apenas nos holofotes da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, mas também do grande público, que é instigado a conferir porque os longas são tão prestigiados.

“Pobres Criaturas” chega ao streaming neste mês – Foto: cred. Courtesy of Searchlight Pictures. © 2023 Searchlight Pictures All Rights Reserved

Alguns não chegam aos cinemas de todo o Brasil e, para facilitar essa maratona, o LIBERAL preparou um guia de “onde” assistir os filmes com as sinopses de cada um dos 10 indicados.

Emma Stone foi consagrada como “melhor atriz” no domingo, 10, por seu papel em “Pobres Criaturas”. O longa, que está em cartaz nos cinemas, chega à plataforma de streaming Star+ no dia 20.

A produção garantiu não só a estatueta para a atriz, mas também ao cineasta grego Yorgos Lanthimos na categoria de melhor direção de arte. O filme, que concorreu em 11 categorias, também faturou o Oscar de “melhor maquiagem e cabelo” e “melhor figurino”.

O filme é uma adaptação do clássico romance britânico “Frankenstein”, de Alasdair Gray. Bella Baxter (Emma) é uma mulher trazida de volta à vida graças às artimanhas do cientista Dr. Godwin (Willem Dafoe): com um cérebro de bebê, ela vai conhecer o mundo, evoluindo com velocidade. É através das esquisitices de suas descobertas que o longa discute temas como existencialismo, sexualidade e liberdade feminina.

Também chegam aos streamings “Anatomia de Uma Queda” e “Zona de Interesse”, que apesar de não terem ganho por melhor filme, foram vencedores das categorias “melhor roteiro original” e “melhor filme internacional”, respectivamente.

Contando a história de uma mãe que vira a principal suspeita depois da morte de seu filho em uma viagem, Anatomia de Uma Queda chega ao Amazon Prime Video no dia 21 deste mês.

No dia 31, na mesma plataforma, estreia Zona de Interesse, que se passa na Segunda Guerra Mundial. O comandante de Auschwitz, Rudolf Höss, e sua esposa, Hedwig, se esforçam para construir uma vida idílica para sua família em uma casa vizinha ao campo de concentração.

Já estão disponíveis na Amazon Prime Video: Ficção Americana; Barbie; Vidas Passadas; e Assassinos da Lua das Flores.

A busca da boneca Barbie pela solução de pensamentos estranhos e aparência alterada – que se torna uma grande jornada de “autoconhecimento” – também pode ser assistida no Max, Apple TV e Google Play Filmes e TV.

Em Vidas Passadas, duas amigas se encontram após 20 anos. Em Nova York passam por uma semana fatídica enquanto confrontam noções de destino, amor e escolhas. O filme está disponível também na Apple TV, Google Play Filmes e TV e YouTube. Assassinos da Lua das Flores também está nas mesmas plataformas.

Com direção de Martin Scorsese, o filme mostra os assassinatos dados a partir de circunstâncias misteriosas na década de 1920, assolando os membros da tribo Osage, que acabou desencadeando uma grande investigação envolvendo o poderoso J. Edgar Hoover, considerado o primeiro diretor do FBI.

O único longa indicado à categoria de melhor filme que está disponível na Netflix é o “Maestro”, que conta a história do maestro americano Leonard Bernstein, que se apaixona pela atriz costarriquenha Felicia Montealegre.

Vencedor da principal categoria da noite, de melhor filme, Oppenheimer já está disponível em quatro plataformas diferentes: Amazon Prime Video; YouTube; Apple TV; e Google Play Filmes e TV. Todas as opções são para aluguel.

A produção, que conta a história do físico J. Robert Oppenheimer durante o Projeto Manhattan – que levou ao desenvolvimento da bomba atômica – foi premiado em seis categorias, incluindo de melhor ator, para Cillian Murphy, e melhor ator coadjuvante, com Robert Downey Jr.

Também indicado na categoria de melhor filme, Os Rejeitados ainda não está disponível em plataformas de streaming.