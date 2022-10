‘Oktoberfest’: evento reúne gastronomia e shows na Fidam

Na praça de alimentação, mais de 60 tipos de cervejas estarão disponíveis – Foto: Divulgação

A Fidam (Feira Industrial de Americana) recebe nesta sexta-feira (7), sábado (8) e domingo (9) o Festival de Cerveja Artesanal, edição “Oktoberfest”. Variedade gastronômica, cervejas e shows de covers oficiais de Mamonas Assassinas e Marília Mendonça estão entre as atrações.

A entrada será gratuita. Na sexta-feira, o horário de funcionamento será de 18h às 22h; sábado e domingo, de 12h às 22h. A Fidam está localizada na Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 200, no Jardim Santana.

O grupo cover oficial de Mamonas Assassinas se apresenta na sexta-feira, às 19h30. Já Lorena Alexandre, que faz cover oficial de Marília Mendonça, se apresenta no sábado às 19h.

Também se apresentam no Festival os músicos Base Dois, Calango Brabo, Alicia Matos, Reprise Inédita e Rock Hits – do interior paulista, todos foram contratados para o evento.

Na praça de alimentação, mais de 60 tipos de cervejas estarão disponíveis para os moradores de Americana e região.

Participam do Festival de Cerveja Artesanal as cervejarias Gorillaz, Cervejaria Madalena, Chopp do Alemão, Insana, Campos do Jordão e Garoa. Também haverá espaço kids.