Oficinas gratuitas começam nesta segunda-feira em Santa Bárbara

O CEU das Artes, no Planalto do Sol II, é um dos locais onde serão realizadas as oficinas - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

As aulas do projeto Caminhos da Cultura, promovido pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, começam a partir desta segunda-feira, dia 6. No total, estão sendo ofertadas 610 vagas gratuitas para mais de 30 oficinas na cidade. De acordo com levantamento informado pela prefeitura na semana passada, 287 pessoas se inscreveram no programa até terça-feira (28).

Há oportunidades para ballet, diferentes modalidades de artesanato, contação de histórias, teatro, e várias técnicas de pintura e desenho. As inscrições seguem até o início da segunda semana de aula, em 13 de março. Isso porque a primeira aula de cada oficina será apenas inaugural, e a partir do segundo encontro os instrutores vão dar início ao conteúdo previsto.

As inscrições devem ser feitas pessoalmente no local onde a aula será oferecida – no Centro Cultural Léo Sallum, na Cidade Nova; no Centro Cultural Edgard Tricânico D’Elboux, no Roberto Romano; e no CEU das Artes, no Planalto do Sol II. A lista de oficinas em cada endereço está disponível no site da prefeitura.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para se inscrever, é preciso apresentar documento de identidade com foto, comprovante de endereço e telefone para contato. Menores de 18 anos devem estar acompanhadas do responsável. As inscrições serão registradas em ordem cronológica até o limite. A partir da última vaga preenchida, será criada uma lista de suplentes, também em ordem cronológica, para ocupar vagas de eventuais desistentes.

Programa

O Caminhos da Cultura foi criado para ser uma política pública de incentivo à cultura em Santa Bárbara. O programa conta com previsão orçamentária específica da Secretaria de Cultura e Turismo, no montante de R$ 300 mil.

Até então, as oficinas culturais da cidade utilizavam dinheiro do Fundo do Conselho Municipal de Política Cultural, composto pela arrecadação de espaços culturais.

“O programa é uma política de estado que vislumbra o desenvolvimento das artes e as suas mais diferentes linguagens do município de Santa Bárbara d’Oeste com olhar em curto, médio e longo prazo na formação dos barbarenses. O ‘Caminhos da Cultura’ nasceu através de uma proposta do prefeito Rafael Piovezan (PV), que institucionalizou a iniciativa por meio de uma lei que trata de toda a execução do projeto para garantir a sua continuidade”, explicou o secretário Evandro Felix.