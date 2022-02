Oficinas culturais abrem inscrições em Santa Bárbara d’Oeste

A Associação Capoeira Motta e Cultura Afro abriu inscrições para cinco oficinas culturais que serão oferecidas gratuitamente em Santa Bárbara d’Oeste. No total, serão cinco turmas, com 20 vagas cada, totalizando 100 oportunidades para a região.

As atividades serão realizadas no Centro Cultural Edgard Tricânico D’Elboux e na Escola Municipal Professora Maria Martiniano Gouvea Valente, a Dona Bininha, ambos no Conjunto Habitacional Roberto Romano.

O uso de máscara será obrigatório durante as atividades. Deverá ser feita higienização das mãos e contatos físicos serão evitados. Pessoas com sintomas não poderão comparecer aos encontros.

Para participar, é preciso se inscrever neste link. Veja abaixo um descritivo das atividades e o horário em que serão oferecidas.

Capoeira: “Projeto Cidadania”

Segunda-feira às 19:00

Aulas de capoeira, oferecidas as crianças e adultos

Inglês. Com: Mônica Donanzan

Terça-feira 18:30 (Horários das crianças e adolescentes)

Turma +16 (aulas on-line)

Aula de inglês e conhecimentos para ampliar as possibilidades dentro do mercado de trabalho e artístico para promover inclusão e capacitar jovens negros, periféricos, Lgbtqia+ e o publico em geral.

Capoeira. Com: Mestre Motta

Quinta-feira 19:00 – 20:00

Oficina voltada para movimentações corporais, ensino cultural e oralidade. Acompanhado pelo Mestre Motta, como resgate e identidade de cultura ancestral.

Teatro da quebrada. Com: Jotapê Antunes

Sexta-feira às 18:30

Oficina teatral com foco no protagonismo negro. Destacando as referencias artísticas e expressões corporal negro periférico, criando a partir da influência de território e vivência.

Maracatu Baque mirim do Romano. Com: Noam Motta

Sábado 14:00 – 16:00

Oficina de conhecimento cultural pelo maracatu baque mirim, apadrinhado por Rumenig Dantas da Nação de maracatu, Porto Rico, sendo o grande fundador das oficinas. Voltada para todos que queiram se aproximar da cultura, toques dos instrumentos, dança e oralidade.