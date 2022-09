Oficina de teatro abre 20 vagas em Santa Bárbara d’Oeste

Os interessados devem se inscrever na Estação Cultural da Fundação Romi, local onde serão oferecidas as aulas

Santa Bárbara d’Oeste recebe o projeto Jovem em Cena, que oferece oficinas gratuitas de teatro. Na cidade, foram abertas 20 vagas para pessoas a partir de 14 anos. Os interessados devem se inscrever na Estação Cultural da Fundação Romi, local onde serão oferecidas as aulas.

O projeto terá cinco encontros, sempre às terças-feiras (nos dias 27 de setembro, 4, 11, 18, 25 de outubro), das 18h às 22h. As aulas terão como temas Jogos e Brincadeiras; Consciência Corporal, Voz e Comunicação Oral; Improvisação e Atuação; Dramaturgia e Montagem; Ensaios e Apresentações. Ao final, os participantes receberão certificados de conclusão da oficina.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Nos nossos encontros são desenvolvidas técnicas e metodologias artísticas que têm impacto em diversas instâncias da vida, melhorando nossa socialização, relacionamentos interpessoais, comunicação e expressão na vida cotidiana. Um espaço para conhecer pessoas novas, debater ideias, fazer amizades e criar vínculos que não seriam criados de outra forma”, convidou Fabiano Lodi, coordenador artístico do projeto.

“No Jovem em Cena, todas as pessoas participantes têm oportunidade de vivenciar, além da interpretação, as diversas funções necessárias para um espetáculo acontecer, como direção, dramaturgia, figurino, sonoplastia, entre outras”, completou Fabiano.

As vagas são abertas para pessoas de todas as idades (a partir de 14 anos) que tenham interesse em fazer um curso de teatro. O projeto recebeu incentivo do Proac (Programa de Ação Cultural).