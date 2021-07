Oficina de dança clássica indiana está com inscrições abertas

Para quem tem curiosidade em conhecer a cultura da Índia por meio da dança, Hortolândia receberá a oficina “Dança clássica indiana – O corpo como um contador de história”.

As inscrições são on-line, com 30 vagas disponíveis. Podem se inscrever pessoas com idade acima de 15 anos. A oficina será presencial, nos dias 17 (das 9h às 12h e das 14h às 18h) e 18 de julho (das 9h às 12h e das 14h às 17h), na Escola de Artes Augusto Boal, órgão da Prefeitura, localizada na rua Casemiro de Abreu, s/nº, Jardim Amanda II.

A oficina integra o projeto “Dança Por Toda Parte”, da Cooperativa Paulista de Dança, realizado em 16 cidades paulistas. A iniciativa conta com o patrocínio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do governo estadual e o apoio da Prefeitura de Hortolândia.

Cassiana tem bacharelado em Artes Cênicas com Habilitação em Interpretação, e mestrado em Artes da Cena – Foto: Kita Pedroza

Em virtude da pandemia, a oficina seguirá os protocolos sanitários com o uso obrigatório de máscara, distanciamento, disponibilização de álcool para higienização e medição de temperatura dos participantes.

A oficina terá caráter básico, com conteúdo teórico e atividades práticas. A parte teórica mostrará a história da dança clássica indiana e seus fundamentos. Já na parte prática, serão ensinados dois estilos de dança, kuchipudi e mohiniyattam.

De acordo com a atriz Cassiana Rodrigues, que ministrará a oficina, a dança clássica indiana se caracteriza pela união do teatro e da dança. “Os dançarinos usam as expressões faciais e os gestos das mãos para contar histórias. Assim, vamos trabalhar na oficina a parte de expressão por meio do corpo”, explica Cassiana.

A atriz recomenda aos participantes levar roupas confortáveis para usar nos dias da oficina. Cassiana tem bacharelado em Artes Cênicas com Habilitação em Interpretação, e mestrado em Artes da Cena, com a seguinte pesquisa em andamento, “Bhava e Rasa: a investigação de poéticas do corpo na relação entre a dança indiana e a Umbanda”.