‘Ode às Catarinas’ faz sua estreia presencial neste domingo, em SB

Peça reflete sobre violências cometidas contra mulheres - Foto: Divulgação

A Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos recebeu 174 denúncias por dia envolvendo violência contra as mulheres no primeiro semestre deste ano. Foram 31.398 registros na Central de Atendimento no período, que informaram quase 170 mil violações, já que cada denúncia pode informar mais de uma situação.

As diferentes formas que essa violência assume é o tema do espetáculo “Ode às Catarinas”, da Cia Finibus, que faz sua estreia presencial neste domingo (27), às 20h, no CEU das Artes, em Santa Bárbara d’Oeste. A entrada é gratuita, com contribuição voluntária ao final da apresentação.

Na peça, o público acompanha a história de Catarina, que sempre quis se casar e ter filhos. Ela depositou todas as suas expectativas de felicidade nesse sonho, mas nem tudo saiu como planejado. Cada pessoa que passou por sua vida tem uma opinião sobre o que aconteceu, mas o espetáculo busca dar voz para a visão da protagonista.

Concebida durante a pandemia, a peça foi apresentada em formato online. Mas para sua reestreia nos palcos, ganhou uma nova roupagem, e quem assistiu às apresentações anteriores vai encontrar mudanças importantes no espetáculo.

O diretor João Nalão contou que foi realizada uma extensa pesquisa sobre o tema para trazer diferentes recortes da violência doméstica, que vão além da agressão física. “Estamos contando uma história com tema bastante desafiador para ser inserido em um único espetáculo, então, foi importante redesenhar todo o contexto e a forma de como contar essa história para o público”, explicou o diretor, que assina a dramaturgia ao lado da atriz Mariane Mirandola. O ator Éverton Gatti completa o elenco.

Para a pesquisa, o grupo também contou com o apoio da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) e da Procuradoria Geral da Câmara. Ao LIBERAL, Mariane disse que conversou com muitas mulheres que foram vítimas de violência durante o processo de concepção da peça. Ela postou em suas redes sociais que estava em busca desse tipo de depoimento, e se surpreendeu com a quantidade de mulheres que responderam.

“Me chocou bastante, muitas mulheres relataram, principalmente, abuso sexual, e diferentes tipos de violência que eu nem imaginava. Costumo dizer que o teatro traz mais perguntas do que respostas, e uma das que trazemos é porque não respeitamos as mulheres, porque o corpo da mulher é objeto sexual de desejo e vulnerável. É um corpo que merece respeito”, defende a atriz. “Estou me esforçando muito nesse trabalho em respeito a essas mulheres que me confiaram suas histórias”, completou. O espetáculo também busca sensibilizar o público para situações de violência. “Estamos usando a arte como caminho para estreitar a comunicação, e espero que isso alcance as pessoas. Que quem sair de lá possa reverberar o que sentiu e identificar as ‘Catarinas’ na vida”, finalizou Mariane.

ACONTECE. “Ode às Catarinas” se apresenta neste domingo, às 20, no CEU das Artes. O endereço é Rua Argeu Egídio dos Santos, número 100, Planalto do Sol II. A contribuição é voluntária ao final da peça.