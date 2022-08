Obras de Paulo Caruso integram Salão Internacional de Humor de Piracicaba

Exposição “Na Roda com Paulo Caruso” traz obras produzidas ao vivo durante o programa da TV Cultura - Foto: Reprodução - Instagram.JPG

O 49ª Salão Internacional de Humor de Piracicaba recebe uma seleção de 40 charges e caricaturas do cartunista Paulo Caruso. A exposição “Na Roda com Paulo Caruso” traz obras produzidas ao vivo durante o programa da TV Cultura.

Ao longo de 36 anos do Roda Viva, o cartunista produziu mais de dois mil desenhos. As charges expostas contextualizam os retratos de suas respectivas épocas e foram escolhidas pelo próprio Paulo Caruso, que também assina a curadoria.

Entre as mais marcantes, estão o retrato do desenhista, humorista e dramaturgo, Millôr Fernandes, entrevistado em 1989; do médico americano Patch Adams, em 2007; do ex-governador Leonel Brizola e da apresentadora Hebe Camargo, ambos em 1987.

O 49ª Salão Internacional de Humor de Piracicaba foi inaugurado na semana passada e segue em cartaz até 30 de outubro. O evento voltou a ser presencial após dois anos em formato remoto pela pandemia. Sete artistas foram premiados na noite de abertura, e o grande prêmio foi para Rafael Plaisant com uma obra sobre o futuro do Brasil.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A Salão pode ser visitado no Armazém 14 do Engenho Central. O endereço é Avenida Maurice Alain, número 454. A visitação é de quinta e sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h. A entrada é gratuita.