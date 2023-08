Obras de Du Domici que foram expostas no Louvre retornam a Americana

Após uma semana expostas no Museu do Louvre – o maior museu de arte do mundo -, em Paris, na França, as obras do americanense Eduardo Domici retornaram para casa. Os desenhos hiper-realistas dos artistas Frida Kahlo e Pablo Picasso estiveram no Salão Internacional de Arte Contemporânea “Le Cassousel Du Louvre” em outubro de 2022.

Agora, com as obras em mãos, a ideia de Du Domici é promover uma exposição na cidade para que a população possa visitar as obras expostas no Louvre. Para isso, Eduardo ainda busca um local adequado. Enquanto a exposição não acontece, os interessados em conhecer os desenhos podem entrar em contato com o artista para agendar um horário de visitação no estúdio de Domici.

Desenhos de Frida Kahlo e Pablo Picasso foram expostos no Museu do Louvre, em Paris – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O desenhista foi convidado a participar da exposição através da assessoria artística “Vivemos Arte”, do Rio de Janeiro, que faz seleções anuais de artistas para exporem no Louvre. Ele passou pela curadoria de Lisandra Miguel, artista premiada e desenvolvedora de projetos culturais envolvendo a produção de exposições, artes cenográficas, figurino, adereço, cenografia e pintura cenográfica.

“A sensação é a melhor possível, é de missão cumprida. É uma coisa que sempre quis na minha vida, mas nem imaginava chegar a esse ponto de ter dois trabalhos lá, então superou todas as expectativas que eu tinha na minha carreira”, disse Du.

As obras foram elaboradas exclusivamente para a exposição, uma exigência do museu parisiense. A escolha do projeto que seria desenvolvido para o Louvre não aconteceu de primeira, mas as ideias foram afunilando até o artista e a assessoria chegarem na decisão de representar ícones da pintura: Frida Kahlo e Pablo Picasso. Os artistas são referências para Eduardo.

Os desenhos estiveram expostos durante uma semana em outubro do ano passado e retornaram ao Brasil em março. Como no Salão Internacional de Arte Contemporânea as obras são expostas em chassis, ao chegarem em Americana foram emolduradas para tomar lugar na parede de sua escola de arte, logo ao lado do certificado de participação na exposição.

Obras agora estão emolduradas no estúdio de Du Domici e podem ser visitadas – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“É meio que o ápice para um artista conseguir levar uma obra para lá, tanto é que a gente é convidado, não é tão fácil de entrar”, contou.

Processo de criação

O hiper-realismo, técnica com pouco mais de 60 anos, busca assemelhar o desenho com uma fotografia de alta resolução. No processo de produção, Eduardo busca referências em fotos com a melhor qualidade possível para poder enxergar os mínimos detalhes e transpassar para seus desenhos.

As obras podem durar até 40 horas para serem produzidas, um trabalho feito por ele com pouco material: a folha e o lápis. Atualmente, o artista tem trabalhado no desenho da diva pop Rihanna. Por enquanto, além do esboço, somente a mão da cantora está pronta, um trabalho que já demandou cerca de 6 horas de produção. “É tudo no olho e no lápis”, disse.