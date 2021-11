Obra de escritora americanense está entre finalistas do Prêmio Jabuti

Tânia Alexandre Martinelli trabalhou como professora por 18 anos, e em 1998 publicou seu primeiro livro - Foto: Claudeci Junio - O Liberal

A escritora americanense Tânia Alexandre Martinelli concorre ao 63° Prêmio Jabuti, uma das mais importantes premiações da literatura nacional. O livro “Louco por HQs” está entre os cinco finalistas da categoria Livro Brasileiro Publicado no Exterior por sua edição de 2020 na Colômbia.

“Estou muito honrada de ver meu livro entre os finalistas. Já fiquei muito feliz quando ele foi publicado lá fora, e agora foi uma outra surpresa”, disse a escritora ao LIBERAL.

Lançado pela primeira vez no Brasil em 2011, a obra voltada ao público adolescente acompanha Caio, um menino aficionado por quadrinhos. Inspirado por esse universo, ele começa a escrever histórias, mas esbarra na dificuldade de não saber desenhar. Ele tem a ideia de convidar Olívia para participar do projeto, uma menina que adora mangás e faz ótimas ilustrações.

“O Caio acha que vai ser muito simples convencer a Olívia a trabalhar com ele. Mas será que uma menina tão crítica e com olhar aguçado da realidade vai simplesmente gostar do que ele escreve? Ele acha que é impossível não gostar, se acha o máximo. Mas as personagens femininas que ele escreve têm todo o estereótipo de que precisam ser salvas, mulheres frágeis. Então, o Caio tem muito a aprender com a Olívia”, contou a escritora.

O livro acompanha a história de Caio e também os roteiros escritos pelo adolescente, mesclando trechos em quadrinhos e outros em texto corrido. Outro atrativo são as várias referências às HQs, que Tânia conseguiu criar após mergulhar nesse mundo.

Ilustrado a três mãos no Quanta Estúdio, o livro tem imagens da vida de Caio, das histórias que ele escreve e também de caricaturas presentes no final do livro. Segundo Tânia, o resultado é uma obra colorida e que desde o lançamento vem sendo usada em salas de aula.

PREMIAÇÃO. Publicado no país pela Editora do Brasil, a obra foi negociada na Feira do Livro de Bogotá com a Editora Panamericana, que é sediada na Colômbia e tem presença em toda a América Latina. Foi por essa nova publicação, que adaptou o texto para o espanhol, mas manteve todas as características da obra original, que o livro foi inscrito pela editora ao Prêmio Jabuti.

A categoria Livro Brasileiro Publicado no Exterior tem como objetivo reconhecer tanto as editoras do exterior que publicam autores nacionais, quanto as editoras brasileiras que exportam direitos autorais.

O resultado com os vencedores do Prêmio Jabuti será divulgado no dia 25 de novembro em cerimônia transmitida pelo canal no YouTube da Câmara Brasileira do Livro.

AUTORA. Além da indicação para o Prêmio Jabuti, Tânia recebeu dois prêmios no ano passado por sua obra “Estou aqui se quiser me ver”, lançado pela Editora Moderna em 2019. O livro venceu o Prêmio Cátedra Unesco de Leitura da PUC (Pontifícia Universidade Católica) do Rio de Janeiro e como Melhor livro Juvenil pela AEILIJ (Associação dos Escritores e Ilustradores de Literatura Infantojuvenil).

Tânia trabalhou como professora por 18 anos, e em 1998 publicou seu primeiro livro. Em 2005, passou a se dedicar exclusivamente à literatura e já escreveu mais de 40 obras infantis e juvenis.

A mais recente é “Batalha”, escrita em parceria com o DJ Monkey, de Florianópolis, e lançada este ano. O livro acompanha a história de jovens da periferia e o mundo do hip-hop.