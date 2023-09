Obra de barbarense é discutida no Círculo do Livro desta quinta-feira

Os participantes do Círculo do Livro de Santa Bárbara d’Oeste discutirão a obra “A imensidão íntima dos carneiros”, do autor barbarense Marcelo Maluf, nesta quinta-feira (28). O encontro gratuito será às 19 horas, na Biblioteca Central, sem necessidade de inscrição prévia.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O livro conta a história de Assaad Simão Maluf, que veio do Líbano para o Brasil depois de viver uma tragédia na família ainda menino, no ano de 1920, período final do domínio do império otomano.

Marcelo, o autor e neto de Assaad, não o conheceu. Quando nasceu, em janeiro de 1974, o avô já havia falecido. Apenas sabia de seu avô pelas histórias que seus tios e pais contavam. Da distância entre avô e neto, irrompe a narrativa deste romance evocativo, lírico e sensível.

Ainda dá tempo de ler a obra. Para ter acesso à “Imensidão Íntima dos Carneiros”, a pessoa interessada pode emprestar um exemplar na própria Biblioteca. Não há custos e nem inscrição ou agendamento prévio. Moradores de outras cidades podem fazer seu cadastro e emprestar a obra também. É possível também comprar o livro no site da Estante Virtual.

A Biblioteca Municipal “Profª Maria Aparecida de Almeida Nogueira” está localizada no Complexo do Terminal Urbano, na esquina das ruas Prudente de Moraes e Campos Sales, e funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas.