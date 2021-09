Obra de artista americanense vence concurso sobre Frida Kahlo em Madri

A americanense Cristina Pollesel Vicenti venceu o primeiro lugar do XXIV Concurso de Pintura e História ‘Frida Kahlo’, de Madri, com a obra “Sonho Quebrado”. Há 18 anos morando na capital da Espanha, é a terceira vez que a artista conquista o prêmio no mesmo concurso.

Na produção da obra, Cristina conta que utilizou uma técnica de desconstrução da imagem de Frida Kahlo, umas das mais importantes pintoras mexicanas da história, como uma forma de interpretar as sensações.

Cristina Pollesel foi premiada em outras duas ocasiões no concurso realizado em Madri – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Em “Sonho quebrado”, a artista tentou traduzir o sentimento de sonhos interrompidos e frustrados da personagem, através da sensação de movimento com a pintura.

O concurso teve um total de 71 telas, das quais a Secretaria de Cultura da cidade selecionou um total de 30, que serão exibidas de 1 a 21 de outubro na sala de exposições do Centro Cultural Federico García Lorca.

Além do prestígio do primeiro lugar, Cristina ainda ganhou dois mil euros na premiação.

A obra feita pela artista americanense é uma desconstrução da imagem da mexicana Frida Kahlo – Foto: Arquivo Pessoal

PRÊMIOS

Não é a primeira vez que Cristina recebe prêmios neste concurso, organizado pelo Centro Cultural de Madri.

Em 2012, ganhou o primeiro lugar com a obra “Melancolia” e, em 2019, ganhou o segundo lugar com “A origem do microplástico”. Essa última também foi utilizada com a mesma técnica empregada na obra “Sonho Quebrado”, em que a artista desconstruiu a sacola plástica para falar de como se origina o microplástico.

“Não importa se é o primeiro ou o segundo lugar, é sempre uma grande satisfação quando valorizam o seu trabalho”, avalia a artista. O Departamento de Cultura e Festas de Madri é quem organiza os concursos de pintura e contos Frida Kahlo de Rivas Vaciamadrid.

Neste ano, eles celebram 24 edições, tornando-se um dos concursos mais antigos do sudeste da capital em ambas as disciplinas. *Estagiária sob supervisão de Valéria Barreira

*Estagiária sob supervisão de Valéria Barreira.