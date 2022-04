‘O Vendedor de Sonhos’ vem ao Teatro Paulo Autran amanhã

Peça é uma adaptação do livro best-seller de mesmo nome - Foto: Gilberto Rosa

O espetáculo “O Vendedor de Sonhos” leva o público a refletir sobre a vida. É essa a proposta da peça que adapta o livro best-seller de mesmo nome de Augusto Cury, e que vem pela primeira vez para Americana. A apresentação será neste sábado (9), às 20h, no Teatro Paulo Autran. Ao longo de seus 70 minutos, “O Vendedor de Sonhos” instiga a plateia e usa o teatro como agente de transformação. O espetáculo tem parceria do LIBERAL.

Na peça, que tem texto escrito pelo próprio Augusto Cury ao lado de Cristiane Natale e Erikah Barbin, o personagem Júlio César (interpretado por Mateus Carrieri) tenta o suicídio. Ele é impedido por um morador de rua, o Mestre (Luiz Amorim), que lhe vende uma vírgula para que continue a escrever sua história. Juntos, eles encontram Bartolomeu (Adriano Merlini), um bêbado boa-praça que decide acompanhá-los na missão de vender sonhos e de despertar a sociedade doente. Mas a revelação de um passado conflituoso do Mestre pode destroçar a grande missão do vendedor de sonhos.

O psiquiatra Augusto Cury é considerado o escritor brasileiro mais lido da atualidade, com mais de 30 milhões de exemplares vendidos, segundo a Editora Sextante. “O Vendedor de Sonhos” é a obra mais lida do escritor, já foi traduzida para mais de 60 idiomas e transformada em filme. A peça é o primeiro texto do autor que sobe aos palcos.

“Ver os atores participando, vivenciando os personagens que eu construí nas mais diversas situações estressantes e levando o espectador a fazer uma viagem para dentro de si mesmo para encontrar o mais importante endereço que poucos encontram – o endereço em sua própria mente – é de fato um grande prazer. Eu acredito que várias pessoas que assistirem perceberão que vale a pena viver a vida mesmo quando o mundo desaba sobre nós. Vale a pena conferir”, convidou Cury.

O espetáculo iniciou a turnê há quatro anos, contabilizando 180 apresentações espalhadas por cerca de 100 cidades, com uma plateia superior a 120 mil pessoas até o momento. Para a diretora Cristiane Natale, a trama consegue despertar empatia na plateia.

“Durante o espetáculo vemos muitas pessoas às lágrimas. Elas saem gratas porque percebem que muitos compartilham das mesmas dores. Muitas pessoas não conseguem lidar com desafios e fracassos e acabam por viver um caos emocional”, avalia Cristiane.

O ator Luiz Amorim, que interpreta o vendedor de sonhos, contou que a peça apresenta uma história muito humana. “O personagem é riquíssimo, um homem que passou por muitas experiências, traumas na vida e desafios. Ele propõe caminhos que transformam a vida das pessoas. Você pode mudar o mundo através de sua própria mudança”, disse Amorim.

ACONTECE. O espetáculo “O Vendedor de Sonhos” será apresentado neste sábado, às 20h, no Teatro Paulo Autran.

O endereço é Rua Belém, 233, no Jardim Nossa Senhora de Fátima, em Americana. Os ingressos custam entre R$ 80 (inteira), R$ 60 (com doação de um quilo de alimento, brinquedo ou bônus do LIBERAL recortando o anúncio) e R$ 40 (meia-entrada).

A classificação indicativa é 10 anos. Informações pelos telefones (19) 3478-9222 e (19) 3478-9228.