‘O Urso do Pó Branco’ chega aos cinemas

“O Urso do Pó Branco” é a estreia desta quinta-feira (30) nas salas de cinema da região. Misturando horror e humor, o filme conta a história de um urso que ingeriu drogas e se tornou violento. O longa se inspira em um evento real acontecido nos Estados Unidos na década de 1980 – mas na ocasião o urso não atacou ninguém.

O filme chega ao cinema após surpreender em sua estreia nos Estados Unidos. Com um orçamento de US$ 30 milhões, já arrecadou mais de US$ 80 milhões em bilheteria. O longa mostra a história da queda do avião de um traficante de drogas que estava carregado com um lote de cocaína. A droga se espalhou pela Floresta Nacional de Chattahoochee, na Georgia, e foi consumida por um urso de mais de 220 quilos.

Misturando horror e humor, o filme conta a história de um urso que ingeriu drogas e se tornou violento – Foto: Universal Pictures / Divulgação

Após usar a droga, o animal parte para a violência com uma fúria movida pelo uso da substância, em busca de novas presas e sede de sangue. Vão cruzar o caminho do urso na floresta um excêntrico grupo de policiais, criminosos, turistas e adolescentes.

A diretora Elisabeth Banks disse em vídeo dos bastidores que enxerga o terror e a comédia como dois lados da mesma moeda. “Eu faço comédias, e depois coloco dentro de outros filmes. E essa é uma comédia dentro de um filme de terror”, disse à Universal Pictures.

O longa é estrelado por Keri Russell, Margo Martindale, Ray Liotta, Alden Ehrenreich, O’Shea Jackson Jr., Jesse Tyler Ferguson, Kristofer Hivju, Kahyun Kim ,Christian Converym, Brooklynn Prince e Scott Seiss. Com 96 minutos, o filme tem classificação indicativa de 18 anos. “É uma comédia, mas é assustadora”, considera a veterana Margo Martindale.

REAL. O roteiro de Jimmy Warden se inspira em uma história real que aconteceu em 1985. O traficante de drogas Andrew Thornton transportava de avião uma carga de cocaína da Colômbia para os Estados Unidos quando decidiu jogar uma certa quantidade da droga para fora. Algumas fontes indicam que ele acreditou que estava sendo perseguido pela polícia.

De acordo com o site da revista americana Variety, o traficante saltou de pára-quedas com o restante da carga, mas o plano deu errado e o equipamento não abriu. Andrew Thornton foi encontrado morto com uma quantidade de cocaína avaliada na época em US$ 15 milhões amarrada ao corpo.

Ainda segundo a revista, o urso foi encontrado na Floresta Nacional de Chattahoochee quatro meses depois. O animal morreu de overdose após consumir a droga, e diferente do filme, ele não atacou ninguém. A autópsia do animal apurou que ele tinha entre três e quatro gramas de cocaína na corrente sanguínea, mas não é descartado que ele possa ter consumido ainda mais.

A diretora revelou à Variety que se sensibilizou com a história do urso e que decidiu assinar o contrato para a produção pois assim poderia dar ao animal seu próprio ponto de vista. “Eu senti que este filme poderia ser a história de vingança daquele urso”, afirmou Banks à revista.