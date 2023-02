‘O Tom Tá On’ em Americana

O Teatro Paulo Autran, em Americana, recebe o humorista Tom Cavalcante na semana que vem. “O Tom Tá On” se apresenta em 24 de fevereiro, às 20h. O espetáculo tem parceria com o LIBERAL. Os ingressos já estão à venda e leitores do jornal têm um desconto especial.

Em seu novo espetáculo, o comediante traz suas imitações de grandes nomes da música e de personalidades da televisão. Outra atração é o olhar atento de Tom Cavalcante sobre o comportamento humano e a política, que garantem a originalidade do show.

Cada apresentação de “O Tom Tá On” é única, pois o comediante trabalha suas crônicas e piadas com assuntos da atualidade do Brasil e do mundo. Tudo isso com uma boa dose do improviso que Tom domina.

Tom Cavalcante se apresenta no dia 24 de fevereiro em Americana – Foto: Divulgação

Somando-se a isso, o comediante traz o vasto repertório dos mais de 200 personagens que criou ao longo de sua carreira. Entre os principais, estão o hilário João Canabrava, o contador de causos senhor Venâncio, e a petulante doméstica Jarilene. A riqueza de detalhes no olhar, voz e gestos em cada uma dessas personalidades faz de Tom Cavalcante um dos maiores intérpretes do humor brasileiro.

EXPERIÊNCIA. Tom Cavalcante faz o Brasil rir há mais de 30 anos. Sua estreia na TV foi em 1992, quando ingressou na “Escolinha do Professor Raimundo”, comandada por Chico Anysio.

Tom Cavalcante esteve em grandes programas de humor da TV aberta, como “Sai de Baixo” e “Zorra Total”, além de comandar seus próprios shows solo, como o “MegaTom” e “Show do Tom”, com passagens por emissoras como a Rede Globo, a Record e o canal fechado Multishow.

Em 2017, estreou no cinema nacional com o filme “Os Parças”, que ganhou uma continuação em 2019 com quase um milhão de espectadores nos primeiros 10 dias nos cinemas. Em 2019, participou do lançamento nacional “Sai de Baixo” nas telonas, com os personagens icônicos da série de sucesso da Rede Globo, onde interpretou Ribamar e Dona Jaula.

O projeto mais recente do comediante aconteceu em seu ingresso no streaming. A série “LOL: Se Rir, Já Era”, foi lançada entre 2021 e 2022 na Amazon Prime Video. O projeto é uma competição entre comediantes populares da internet e no mundo do humor, que tem o objetivo de descobrir quem consegue ficar sem rir diante das piadas e palhaçadas de seus oponentes.

ACONTECE

“O Tom Tá On” se apresenta no Teatro Paulo Autran às 20h do dia 24 de fevereiro. Os ingressos custam R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia-entrada e apresentando bônus do LIBERAL). As vendas estão sendo feitas no site vargasingressos.com.br e na Secretaria do colégio Instituto Educacional de Americana, que fica na Avenida Paulista, número 1258, Vila Nossa Senhora de Fátima. Mais informações pelos telefones (19) 3478-9222 ou (19) 3478-9228.