O show 400: João Bosco & Vinícius retornam à Festa do Peão de Americana, no palco que foi ‘um divisor de águas na carreira’

Evento atinge um marco histórico nesta sexta, com a dupla que teve sua trajetória entrelaçada pelo rodeio

O retorno para a segunda semana da 36ª Festa do Peão de Americana nesta sexta-feira (14) será marcado por um evento histórico para o rodeio: o 400º show do evento. Os sertanejos João Bosco & Vinicius retornam ao palco que foi divisor de águas na carreira da dupla e serão os responsáveis por atingir este marco.

A dupla João Bosco & Vinícius – Foto: Divulgação

O dado foi levantado durante uma pesquisa histórica realizada pela equipe de reportagem do LIBERAL, que revisitou os jornais desde a primeira festa e listou todos os shows realizados na Festa do Peão de Americana a partir do seu início, em 1987.

A dupla João Bosco & Vinicius esteve no rodeio pela primeira vez no dia 10 de junho de 2009. Vinícius aponta que o rodeio americanense foi o primeiro dos “grandes eventos do país” a dar uma oportunidade a eles.

“Nós fomos testados no palco de Americana”, disse. A dupla conta que o público interagiu com eles e, a partir daquele dia, as “portas” de outras festas se abriram para João Bosco & Vinicius.

“Nós somos muito gratos por isso. Realmente a Festa do Peão de Americana é um divisor de águas para qualquer artista”, avaliou o cantor.

João Bosco & Vinicius dominaram os palcos dos rodeios do Brasil e as paradas de música, com canções como “Chora, Me Liga”, “Deixaria Tudo” e “Sem Esse Coração”.

A discografia será revisitada no show histórico desta sexta, que também terá músicas do álbum comemorativo aos 21 anos de carreira, mostrando o amadurecimento da dupla desde a última vez que estiveram no rodeio de Americana, em 2013.

“Eu tenho certeza que a gente chega no melhor momento da nossa carreira […] O público que vai estar na sexta-feira assistindo ao nosso show e curtindo, vai poder perceber isso através do repertório e musicalidade que a gente vai entregar”, disse João Bosco.

Gusttavo Lima completa a noite

O cantor Gusttavo Lima sobe ao palco para o segundo show da noite. A apresentação fará parte da “#EmbaixadorNovaTour”, que contempla grandes sucessos que acompanharam a carreira do sertanejo, passando por diversos hits até chegar nas faixas de “Paraíso Particular”, seu trabalho mais recente.

Gusttavo Lima vem acompanhado desta vez. Ele traz como convidados Bruno & Denner. O cantor é padrinho musical dos artistas, que fazem parte do escritório do sertanejo, o Balada Music.

Bruno é sobrinho de Gusttavo e Denner um amigo de longa data, e compositor de diversos hits do “embaixador”.

“É a nossa estreia no rodeio de Americana. Sabemos o tamanho e a importância dessa festa e para a gente é uma honra fazer parte desse grande evento pela primeira vez”, disse a dupla. O repertório terá desde modão até hits que fazem sucesso no TikTok.