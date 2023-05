O resgate de uma pioneira

Pesquisadora de Americana lança livro sobre Maria Firmina dos Reis, primeira romancista negra do Brasil

Primeira mulher negra a publicar um romance no Brasil e vanguardista nos temas que abordava, a escritora Maria Firmina dos Reis ganha uma biografia escrita por uma pesquisadora moradora de Americana. Luciana Diogo lança neste sábado (6), em dois eventos, o livro “Maria Firmina dos Reis: vida literária”.

A autora foi o objeto de mestrado de Luciana, e a convite da editora Malê, o resultado desta pesquisa foi transformado em um livro. A obra foi lançada no ano passado na Flip (Feira Literária Internacional de Paraty), na edição que homenageou a escritora maranhense. Luciana contou que o livro traça um perfil biográfico de Maria Firmina e também propõe uma análise de suas obras.

Luciana Diogo lança neste sábado o livro “Maria Firmina dos Reis: vida literária” – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

“Maria Firmina foi uma autora pioneira que se diferenciou dos escritores homens do século 19. Ela inaugura na poesia brasileira o olhar feminino intimista, pensa questões raciais, preconceito, e é a primeira autora a dar voz a pessoas negras a partir de sua subjetividade. Ela trata da travessia do Atlântico antes mesmo de Castro Alves, emblemático nesse tema. Sua novela ‘Gupeva’ coloca o protagonismo indígena com relação à colonização europeia”, destacou Luciana em entrevista ao LIBERAL.

“Ela traz um gás para a literatura, tanto daquela época quanto atual, repensando lugares de opressão e domínio a partir de sua imaginação literária”, completou Luciana.

PIONEIRA

Luciana destaca o pioneirismo de Maria Firmina, mas ela mesma foi visionária em seu trabalho sobre a escritora. Há 10 anos, quando começou sua pesquisa de mestrado, quase ninguém havia ouvido falar de Maria Firmina dos Reis.

Apenas em 2017, no ano de seu centenário de morte, o mercado editorial e os leitores voltaram a celebrá-la. “Úrsula”, a obra mais conhecida de Maria Firmina, tinha até então apenas quatro reedições, todas esgotadas.

Ela voltou a ser publicada e hoje são mais de 30 edições do título, segundo Luciana. “O Machado de Assis, por exemplo, por ser um homem, foi canonizado, e ela, por ser mulher, foi silenciada”, comparou a pesquisadora.

Doutoranda pela USP (Universidade de São Paulo), Luciana Diogo é referência quando o assunto é Maria Firmina dos Reis. Ela foi convidada a participar da programação principal da Flip 2022, ao lado da conceituada antropóloga Lilia Schwarcz. Luciana Diogo criou o site www.mariafirmina.org.br, referência nacional e internacional sobre a maranhense.

Além disso, lançou a revista “Firminas – pensamento, estética e escrita”, focada na produção intelectual e artística de mulheres negras. Com a redescoberta recente de Maria Firmina no mercado editorial, críticas literárias ainda são escassas, e o livro de Luciana é um precursor desse tipo de texto.

LANÇAMENTO

“Maria Firmina dos Reis: vida literária” será lançado neste sábado na livraria Bonde da Leitura, das 10h às 13h, onde será oferecido um café da manhã. O Espaço Gnu recebe o sarau de lançamento do livro a partir das 18h, com declamações de artistas locais e de alunos da escola Ornella Rita Ferrari Sacilotto.

“O grande legado da Maria Firmina foi mostrar que nós, pessoas comuns, podemos nos expressar e divulgar nossa arte. Ela fez isso no século 19, chamando as mulheres, que estavam impedidas de frequentar espaços públicos. Da mesma forma vejo que podemos fazer na nossa cidade, retomando projetos culturais”, convidou Luciana.