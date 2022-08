‘O Homem Mais Inteligente da História’ se apresenta no Teatro Paulo Autran

O espetáculo “O Homem Mais Inteligente da História”, que se apresenta neste final de semana em Americana, conquistou o público em todo o país promovendo um mergulho na mente de Jesus Cristo. O Teatro Paulo Autran recebe a montagem no sábado (27), às 20h30. Os ingressos estão à venda e há um preço promocional para quem apresentar o bônus veiculado no LIBERAL.

Inspirada na obra de Augusto Cury, psiquiatra mais lido do mundo nas últimas décadas, a peça conta a trajetória do cientista Marco Polo, especialista no funcionamento da mente e ateu.

Em Jerusalém para uma reunião da ONU (Organização das Nações Unidas), ele é desafiado a estudar a mente do homem mais famoso da história – Jesus Cristo. A princípio, o cientista se recusa, alegando não discutir religião. Mas acaba aceitando após ser instigado por uma plateia de intelectuais.

É montada então uma mesa-redonda com brilhantes profissionais para estudar a mente de Jesus sob o ângulo da ciência. Marco Polo dá início a uma jornada épica para descobrir se Jesus era um mestre em ter autocontrole, gerir sua emoção, trabalhar perdas e frustrações, libertar sua criatividade e formar pensadores.

Cientista Marco Polo, especialista no funcionamento da mente, é desafiado a estudar a inteligência de Jesus – Foto: Ronaldo Gutierrez

O espetáculo adapta livro de mesmo nome de Augusto Cury, publicado em 2016 após 15 anos de estudos e pesquisas sobre gestão das emoções. A obra foi um sucesso de vendas em todo o mundo.

“Jesus foi (e ainda é) o maior especialista no território da emoção. O homem, mestre da sensibilidade, que demonstrou doçura e que enxergou nitidamente além das profundezas da nossa delicada condição humana. Soube lidar com a dor, não se abatia”, declarou Cury sobre sua obra.

A adaptação do romance para os palcos, que já foi apresentada em vários teatros pelo país desde sua estreia em setembro de 2021, é assinada pelo próprio escritor e por Francis Helena Cozta. O espetáculo aborda temas como autocontrole, criatividade, solidariedade, a busca da felicidade e amor, depressão e violência contra a mulher.

O protagonista Marco Polo é interpretado pelo ator Daniel Satti. O elenco é composto ainda por Francis Helena Cozta, Renan Rezende, Murilo Inforsato, Priscila Dieminger e Pietro Alonso. Com 75 minutos de duração, a montagem tem classificação indicativa de 10 anos.

ACONTECE

O espetáculo “O Homem Mais Inteligente da História” se apresenta neste sábado, às 20h30, no Teatro Paulo Autran. Os ingressos custam R$ 45 (meia e apresentando o bônus do LIBERAL), R$ 60 (com a doação de um quilo de alimento) e R$ 90 (inteira). Eles podem ser comprados no vargasingressos.com.br ou na Secretaria do colégio Instituto Educacional de Americana. Mais informações pelos telefones (19) 3478-9222 e (19) 3478-9228.