O brilho da maturidade

Bailarina Eliana Favarelli completa 60 anos na segunda-feira; data será comemorada com exposição fotográfica no Teatro Municipal Lulu Benencase

A bailarina americanense Eliana Favarelli chega ao aniversário de 60 anos na próxima segunda-feira (18) com todo o brilho que a maturidade proporcionou. Ao longo dos quase 50 anos de carreira, consolidou seu nome no cenário da dança nacional e coleciona premiações internacionais. O marco será comemorado com uma exposição de fotos no Teatro Municipal Lulu Benencase.

A abertura será neste sábado (16) durante evento apenas para convidados, mas a mostra permanecerá no espaço até o final do mês.

Exposição de fotos no Teatro Municipal homenageia os 60 anos da bailarina Eliana Favarelli – Foto: Nanah D’Luize

Ao LIBERAL, Eliana fez um balanço de sua trajetória e contou sobre sua relação com a dança, iniciada aos 12 anos. “A dança me completa. Faz parte de mim da mesma forma que você tem que comer todos os dias. Se não danço, sinto falta”, comparou a bailarina.

As lembranças do início da carreira remontam a um período de finanças apertadas, em que foi necessário começar a dar aulas e montar coreografias já a partir dos 17 anos. O ensino rendeu frutos e Eliana fundou sua escola, a Twist Espaço Dançar.

“A arte é sempre difícil, ou você trabalha e ganha dinheiro com isso, ou tem talento para sair daqui e ir para uma grande companhia. Não consegui fazer isso e tenho um pouco de frustração, queria ter dançado em uma boa companhia, saído de Americana, me arrependo um pouco de ter virado professora muito cedo”, admitiu Eliana.

Em uma idade em que muitas bailarinas param de dançar e começam a dar aulas, Eliana segue criando, competindo, se apresentando em festivais e sempre disposta a aprender. Aos 50 anos, começou a fazer aulas de circo, atividade que continua até hoje. Recentemente, apresentou um número de circo na Austrália.

“A idade só limita se você tem uma limitação física. Ninguém está velho para começar nada. Quando quero fazer algo, não olho a idade, vejo se me encaixo”, contou a artista.

Para Eliana, um dos segredos de seu sucesso como bailarina é a constância. Ela conta que sempre conciliou a vida com a dança – fez faculdade, se casou e se tornou mãe sem parar de dançar. Aos 60 anos, continua com uma rotina de aulas semanais, treinos para condicionamento físico e exercícios para lidar com as dores que os exercícios intensos provocam.

“O que não troco na dança é a maturidade que vem com a vivência de palco, com a pressão. Quando subo no palco com o Reginaldo Sama (bailarino de 44 anos) e somos julgados, os técnicos comentam que a dupla tem presença de palco. Há uma segurança naquilo que fazemos, uma expressividade. Tem gente que vai muito bem tecnicamente, mas não tem esse brilho que a maturidade dá para as pessoas”, afirmou a bailarina.

EXPOSIÇÃO

O mezanino do Teatro Municipal Lulu Benencase recebe até o final do mês a exposição com mais de 30 fotos com momentos da carreira de Eliana Favarelli.

Até o fechamento desta reportagem, a prefeitura não havia informado o horário de visitação da exposição. Segundo Eliana, está em estudo levar a mostra para a nova Câmara de Americana a partir de agosto.