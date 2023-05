O adeus da rainha do rock

Natural da cidade de São Paulo, Rita Lee tinha uma forte ligação com a região - Foto: Ale Frata - Estadão Conteúdo - 25-01-2013

O rock nacional deu adeus à rainha Rita Lee. A cantora morreu na noite de segunda-feira (8) em sua casa na capital paulista. Ela tratava de um câncer no pulmão. Natural da cidade de São Paulo, ela tinha uma forte ligação com a região.

A cantora era neta do médico e industrial Cícero Jones, que imigrou dos Estados Unidos para Santa Bárbara, onde faleceu, em 1924, e filha do dentista Charles Fenley Jones, nascido em Santa Bárbara d’Oeste. Além de carregar o tradicional sobrenome Jones, ao longo da infância esteve na região em diversas ocasiões, principalmente durante férias escolares. “Fomos muito próximas na infância e tenho lembranças muito boas com ela. Era uma pessoa inteligente, verdadeira e rebelde. Não tinha maquiagem, sua personalidade nunca mudou, sempre foi o que era”, declarou Marina Jones, prima de primeiro grau de Rita Lee, em entrevista ao LIBERAL.

Já Eloisa Jones contou que teve proximidade com Rita Lee durante a juventude. Esposa do primo da cantora, Alisson Jones, Eloisa tinha a mesma idade de Rita. Ela lembrou quando a cantora foi presa pela Ditadura Militar injustamente por porte de drogas, em 1976.

“Teve uma época que ela ficou em prisão domiciliar e a visitamos, ela já estava grávida do primeiro filho. À parte o parentesco, foi uma amizade muito forte, e fiquei muito sentida com o falecimento”, disse Eloisa ao LIBERAL.

CARREIRA. A “rainha do rock” foi uma das primeiras mulheres a tocar guitarra no palco e teve a carreira marcada pela postura autêntica. Sua ascensão artística foi no Movimento Tropicalista com o psicodélico grupo Os Mutantes, na década de 1960. O jornalista Luciano Assis, ex-editor de Cultura do jornal LIBERAL e apaixonado por música, situou a importância da banda para o cenário da época.

“O rock brasileiro sempre foi um pouco atrasado em relação ao resto do mundo. Mas o grupo Os Mutantes sempre esteve junto ou até um pouco à frente. Não só bebia dos Beatles, como tinha forró, música caipira, erudita, e isso pouca gente fazia na época. Os três primeiros discos são muito fora da curva e revolucionários”, explicou Luciano.

A segunda fase da cantora foi na Tutti Frutti, banda que liderou. É dessa época que remontam sucessos como “Agora só falta você” e “Fruto Proibido”. “Nos anos 1970, ela era uma mulher que liderava a banda, fazia as letras. Foi bem inovador”, afirmou Luciano.

A terceira fase da cantora ocorre a partir de Roberto de Carvalho, parceiro de trabalho e com quem seria casada até o fim da vida. As músicas desse período têm influências de boleros, com um som mais pop e radiofônico. Produtor musical americanense, Antônio Carlos de Carvalho lembra que conheceu Rita Lee durante a fase inicial de Os Mutantes. Ao reencontrá-la, anos depois, foi saudado por ela como “o caipira de Americana”. “A voz dela vamos ouvir para sempre. Mas a pessoa Rita Lee nós perdemos, e o Brasil ficou mais pobre com isso”, declarou Carvalho. Colaborou João Colosalle