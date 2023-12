NX Zero realiza último show da turnê de reencontro com a presença de fãs da região

O encerramento da "Cedo ou Tarde" acontece neste sábado (16), no Allianz Parque, na capital Paulista

O encontro tão esperado pelos fãs acontece hoje. A banda NX Zero realiza o último show da turnê de reencontro “Cedo ou Tarde” neste sábado (16), no Allianz Parque, na capital paulista. Após seis anos separados, os integrantes do grupo se reúnem novamente com os fãs para o que pode ser a última despedida, e admiradores da região marcarão presença.

Di Ferrero, Gee Rocha, Dani Weksler, Caco Grandino e Fi Ricardo, se reuniram no início do ano e deram início à turnê que se encerra hoje. Para muitos admiradores, esse pode ser um reencontro com a banda, enquanto para outros, a oportunidade de viver aquilo que não pode antes da separação.

Giovana já é fã da banda de rock há cerca de 17 anos e foi a incontáveis shows do NX Zero – Foto: Claudeci Junior/Liberal

A analista de importação Bárbara Larissa Pereira, de 24 anos, conheceu a banda entre 2008 e 2009 graças à música de abertura da novela Malhação. “Bem ou Mal” fez com que a trilha sonora da vida da jovem, ainda uma criança na época, fosse tomada por NX Zero.

“Na época eu tinha cerca de oito anos, e não tive a oportunidade de ir a um show deles. Quando eu tinha 15 anos, eles fizeram um show para na região, mas eu também não consegui ir porque eu era nova ainda e meus pais não iriam comigo”, contou.

Mesmo sem a oportunidade de vê-los, a analista já esteve a poucos metros da banda de rock. A avó de Bárbara morava ao lado de uma casa de shows em Sumaré, e o NX Zero esteve no espaço. A noite da ainda menina foi sentada no quintal ao lado de sua prima, apenas escutando o show da banda da qual é fã.

De acordo com ela, o NX impactou parte de sua infância e adolescência, e perdura no dia a dia de Bárbara até hoje. “Quando eu fiquei sabendo da volta deles foi uma felicidade, eu falei ‘eu preciso viver essa experiência, eu preciso ir a um show deles’”.

Para a analista administrativa Giovana Filleti, 29, de Santa Bárbara, o show será mais uma oportunidade de reencontro. Ela é fã “de carteirinha” da banda há 17 anos, e o primeiro show em que esteve da banda foi em 2008, em Americana.

Giovana tem uma coleção de itens relacionados ao NX Zero, contendo até uma toalha usada pelo vocalista, Di Ferrero – Foto: Claudeci Junior/Liberal

“Nesses 15 anos até aqui, já perdi as contas de quantos foram. Agora, vê-los em turnê pelo Brasil tem sido especial, é uma sensação de nostalgia da melhor fase da vida, que é ser fã adolescente”, disse.

Ela conta que toda sua transição para adolescência e para a vida adulta foi pautada por bandas, e o NX é uma das que ela é “religiosamente fã” até hoje. A analista é detentora de uma coleção gigantesca relacionada com a banda, com palhetas, camisetas, autógrafo, chaveiro, ingressos e até mesmo uma toalha usada pelo vocalista Di Ferrero.

“Isso tudo é muito significativo para mim, tem um valor sentimental muito grande poder acompanhar os meninos por tantos anos, principalmente esse momento nostálgico que a turnê nos trouxe”.

Giovana já esteve em outro show da “Cedo ou Tarde”, mas aguarda ansiosamente para a apresentação deste sábado. “Com a estrutura que estão preparando para o show do Allianz, não tem como não estar ansiosa. A expectativa é grande, mas sei que eles vão corresponder à altura”.

A empresária Maraya Calefi, 23, também já esteve em um show da banda anteriormente, que aconteceu na Festa do Peão de Americana. “Estou com muitas expectativas de rever novamente, e com outros olhos, eu era uma criança quando fui, ir agora adulta será um sonho realizado”.

O gosto foi influenciado pela irmã mais velha, que formou a “identidade” musical de Maraya. Ela acredita que o show será cheio de surpresas para os fãs, e que ficará “na memória”.