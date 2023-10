Novo filme de Scorsese trata sobre relação dos EUA com povos indígenas

“Assassinos da Lua das Flores” chega aos cinemas nesta quinta com DiCaprio e De Niro no elenco

Após quatro anos desde seu último filme, o cineasta Martin Scorsese lança “Assassinos da Lua das Flores” nesta quinta-feira (19), que tem como foco a relação dos Estados Unidos com a nação indígena Osage. Baseado em uma história real, o longa marca o reencontro do diretor com Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, atores recorrentes no elenco de suas histórias.

“Assassinos da Lua das Flores” reúne DiCaprio e De Niro em mais uma produção de Scorsese – Foto: Paramount Pictures

Baseado no livro best seller homônimo de David Grann, “Assassinos da Lua das Flores” retrata como o petróleo trouxe uma fortuna para a nação Osage, na Oklahoma dos anos 1920, e como essa riqueza imediatamente atraiu intrusos brancos, que manipularam, extorquiram, roubaram, chegando a cometer crimes brutais em série contra os povos nativos.

No centro da trama está Mollie Kyle, papel de Lily Gladstone, que se envolve com Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) e vê seu povo ser dizimado ao longo dos anos. Narrado através do improvável romance entre os dois, o longa é uma saga épica de faroeste, onde o amor verdadeiro se cruza com uma traição indescritível.

Nesse contexto, William Hale (Robert De Niro) surge como um membro influente da cidade onde eles viviam, em Oklahoma, de modo que usa seu poder para explorar e manipular os Osage. No filme, ele é o tio de Ernest Burkhart e tem muita influência sobre o sobrinho, passando a envolvê-lo em uma série de crimes.

“Na vida real, William Hale era a banalização do mal”, afirmou Leonardo DiCaprio em vídeo de bastidores. “Ele queria assumir o controle da fortuna e do território dos Osage a qualquer custo”.

História é contada através do improvável romance entre explorador e nativa – Foto: Paramount Pictures

Língua Osage foi incluída no filme

Para retratar fielmente a história e cultura do povo nativo, a direção do filme decidiu incluir a língua indígena na trama. “De jeito nenhum eu teria conseguido sem o apoio total da comunidade Osage”, disse o diretor em vídeo de bastidores sobre a participação do povo originário na produção de “Assassinos da Lua das Flores”.

Ao lado de Geoffrey Standing Bear, chefe principal da comunidade Osage, o cineasta comentou a importância de abordar essa história da maneira mais autêntica possível. “Sempre penso que a América precisa da sua cultura, mais do que apenas aprender”, disse.

Geoffrey apoiou as decisões de Scorsese de contar com a nação e as terras Osage para produzir o filme. “Eu estava preocupado com alguém contando a nossa história mas, quando você chegou, você disse ‘vamos filmar aqui’. Você ia usar nosso departamento de idiomas e trabalhar com o nosso pessoal que faz figurinos”, comentou.

“Queríamos ser o mais autênticos possível, e usar a dualidade dos ingleses e dos Osages era um símbolo do enredamento das duas culturas”, contou DiCaprio.

Assista ao trailer

Gladstone, que interpreta a nativa par romântico de Leonardo, revelou que o seu processo de aprendizado não foi fácil. “Demorou meses para eu me sentir confortável com o ritmo diferente de falar”. Mas, segundo Scorsese, logo todos ficaram confortáveis com as palavras, os sons e os ritmos.