Novo evento literário fomenta cena de escritores em Americana

A FLAAM (Feira Literária e Artística de Americana) cruzará os caminhos dos americanenses com os livros em novo evento da iniciativa. O projeto “Caminho Literário”, que tem o objetivo de aproximar os escritores de Americana com o público, será realizado no dia 7 de abril, no Jardim Botânico, das 8h às 11h30. As inscrições para escritores já estão abertas.

O projeto consiste em criar um “caminho literário” com mesas de escritores, que serão dispostas ao longo do parque. Desta forma, o público poderá conhecer a produção literária regional. Também está prevista uma ação de troca de livros e objetos durante o evento.

Juliano Schiavo e Márcia Tomiyama, da FLAAM, organizam novo evento literário em Americana – Foto: Divulgação

As inscrições estão abertas a todos os escritores interessados e podem ser feitas por meio do link https://forms.gle/zWYtVXvSjgaNvJwj6. Os escritores devem fazer a inscrição até o dia 10 de março e terão direito a uma mesa para levar seus livros e exporem sua obra. Mais informações podem ser obtidas com a organização pelo telefone (19) 99214-7935.

Um movimento que colocasse a produção literária da região em espaços públicos sempre foi um sonho para os organizadores da FLAAM, Juliano Schiavo e Márcia Tomiyama. “O Jardim Botânico é um lugar acolhedor, em contato com a natureza. É uma forma de darmos visibilidade aos escritores que não encontram espaços para divulgar seus trabalhos”, destacaram.

Juliano aponta que o movimento que estão criando não beneficia apenas os escritores que estarão presentes, mas toda a população frequentadora do espaço. Ele acredita que o “Caminho Literário” é uma forma de despertar o interesse das pessoas pela literatura.

“Muitas vezes as pessoas desconhecem até mesmo a produção da própria cidade. Então, o projeto ajuda a fomentar a cultura local. É simples, mas feito com a intenção de movimentar a literatura em Americana”, disse.

Outro ponto citado por Schiavo é a oferta de um espaço para a literatura. “É muito difícil para um escritor independente expor seus livros e o projeto oferece essa ponte”.

De acordo com o administrador do Jardim Botânico Municipal de Americana “Prefeito Carroll Meneghel”, Edison Silvio Evangelista, o projeto Caminho Literário “tem grande potencial para se tornar uma atividade de grande relevância para o Jardim Botânico, assim como para a cultura do nosso município”, disse.

Continuidade

A FLAAM cogita dar continuidade ao projeto. A primeira edição do Caminho Literário é tratada como um “piloto”, no qual a organização avaliará a receptividade do público com o evento. “A partir dele, teremos dimensão de como podemos traçar novas ações nessa linha”, disse Juliano Schiavo.

“A ideia é levar escritores para lugares movimentados. Criar um ‘caminho literário’, que pode ocorrer em qualquer espaço público ou até mesmo privado”, completou o idealizador.

A FLAAM

A Feira Literária e Artística de Americana se estabeleceu no cenário cultural americanense como um movimento com foco na difusão da literatura e arte. Desde 2017, tem desenvolvido ações como a feira, saraus, projetos de estímulo à leitura, concursos literários, entre outros.

Em 2023, movimentou cerca de 3 mil pessoas durante sua 3ª edição, que reuniu 285 atrações. Também criou a ação Espaço do Escritor FLAAM, em parceria com a Papelaria Tamoio, para que os escritores independentes pudessem vender seus livros num espaço físico.