Novo capítulo de ‘O Exorcista’ estreia nesta quinta

Filme de terror que estreou há exatos 50 anos fez história no cinema e inspirou a nova produção que chega aos cinemas com possessão dupla

Há exatamente 50 anos, o filme de terror mais aterrorizante da história chegava às telas, chocando o público ao redor do mundo. Agora, um novo capítulo começa com a estreia de “O Exorcista – O Devoto”, que chega aos cinemas do Brasil nesta quinta-feira (12).

Desde a morte de sua esposa grávida em um terremoto no Haiti, há 12 anos, Victor Fielding (Leslie Odom Jr.) tem criado sua filha Angela (Lidya Jewett) sozinho. Mas quando a menina e sua amiga Katherine (a estreante Olivia Marcum) desaparecem na floresta e retornam três dias depois sem memória do que aconteceu com elas, é desencadeada uma série de eventos aterrorizantes.

Novo filme considera apenas O Exorcista como cânone – Foto: © 2023 Universal Studios. All Rights Reserved

Victor será obrigado a confrontar o próprio mal e, em seu terror e desespero, buscar a única pessoa viva que testemunhou algo parecido antes: a sobrevivente Chris MacNeil, mãe da menina Regan, que foi possuída no primeiro filme da franquia.

Pela primeira vez desde o filme de 1973, a vencedora do Oscar, Ellen Burstyn, reprisa seu papel icônico como Chris, uma atriz que foi para sempre assombrada pelo que aconteceu com sua filha cinco décadas antes.

De 1973 a 2023

“O Exorcista – O Devoto” considera apenas o filme de 1973 como cânone. Embora O Exorcista, de 1973, tenha tido sequências ao longo das décadas seguintes, do ponto de vista da narrativa deste filme, os outros filmes não ocorreram.

Agora, quase 50 anos desde o lançamento do blockbuster (filme popular e bem-sucedido financeiramente) nos cinemas, O Exorcista – O Devoto marca um novo começo que promete levar o público ao lado mais sombrio do mal inexplicável.

Assista o trailer do novo filme

“O filme Exorcista original foi inovador para a época e queríamos homenageá-lo com esta continuação”, disse o produtor Jason Blum. O longa inicial foi um sucesso, batendo os recordes de bilheteria da época e recebendo 10 indicações ao Oscar, tornando-se o primeiro filme de terror a ser indicado ao prêmio de Melhor Filme.

“Já se passaram 50 anos e milhares de filmes de terror foram lançados desde então. Para nós, tratava-se de tentar voltar a uma história original e perturbadora. Tratava-se de tentar transmitir o horror que um pai pode sentir quando seu mundo, seu único filho, é ameaçado, e tentar chegar a um acordo sobre como suas crenças podem ter que evoluir quando você está guiando alguém através deste mundo incomum”, disse.

Os outros dois produtores do filme, o pai e o filho James G. Robinson e David Robinson, compraram os direitos de O Exorcista há aproximadamente 25 anos, e estavam esperando o momento e a equipe de filmagem perfeita para lançá-lo novamente.

Criando sua filha sozinho após a morte de sua mulher, Victor terá que enfrentar o mal – Foto: © 2023 Universal Studios. All Rights Reserved

“A atenção meticulosa aos detalhes e sua experiência criativa inegavelmente transformaram o projeto em um filme mais arrepiante do que qualquer um de nós poderia ter imaginado.”, disse David Robinson.

