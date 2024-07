Novas temporadas de séries aclamadas marcam o mês de agosto nos streamings

A continuação de produções como The Umbrella Academy e Os Anéis do Poder chegam às plataformas

O mês de agosto será repleto de estreias de novas temporadas de séries aclamadas pelo público. Os fãs de produções como The Umbrella Academy, O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder e Only Murders in the Building podem comemorar.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os títulos Emily em Paris, com os desdobramentos das relações amorosas da marqueteira americana “perdida” na capital francesa, e o encerramento da história de Anita em “De Volta aos 15”, também estão entre os destaques do mês.

As continuações das séries estão na Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video. Confira as sinopses das novas temporadas!

The Umbrella Academy – 4ª temporada

8 de agosto

Depois do enorme conflito no Hotel Oblivion, que provocou a redefinição total de sua linha do tempo, os irmãos Hargreeves foram separados. Sem poderes, agora cada um precisa se defender por conta própria e tentar se acostumar com essa nova realidade, e uns se dão melhor do que os outros nessa missão.

No entanto, as armadilhas desse estranho mundo novo são difíceis de ignorar por muito tempo. Reginald, pai deles, está vivo, saiu das sombras e ganhou os holofotes, supervisionando um império de negócios poderoso e nefasto.

Uma misteriosa associação conhecida como Os Keepers organiza reuniões clandestinas, acreditando que vive em uma realidade falsa e que um grande ajuste de contas está prestes a acontecer. Em meio a essas novas forças estranhas, a Umbrella Academy precisa se reunir pela última vez, colocando em risco a paz instável que custou tanto conseguir, para resolver a situação de uma vez por todas.

Onde assistir: Netflix

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Emily em Paris – 4ª temporada

15 de agosto

Após os eventos dramáticos do casamento infeliz de Camille e Gabriel, Emily fica perdida: ela gosta de dois homens, mas Gabriel terá um filho com a ex e as desconfianças de Alfie sobre ela e Gabriel são confirmadas.

No trabalho, Sylvie precisa enfrentar um dilema controverso do passado para tentar salvar seu casamento, e a Agence Grateau passa por uma reformulação da equipe. Enquanto isso, ao se preparar para o Eurovision, Mindy e a banda precisam economizar.

Trabalhando juntos para tentar conquistar uma estrela Michelin, a química de Emily e Gabriel se torna inquestionável, mas dois grandes segredos ameaçam colocar tudo a perder.

Onde assistir: Netflix

Nova temporada de Emily em Paris chega em agosto na Netflix com desdobramentos da vida amorosa da marketeira americana – Foto: Divulgação/Netflix

De Volta Aos 15 – 3ª temporada

21 de agosto

Na terceira e última temporada de De Volta aos 15, os tempos de escola são águas passadas para Anita (Maisa/Camila Queiroz) e sua turma. Depois de uma pane no Floguinho, ela é catapultada para um passado diferente.

Agora com 18 anos e estudando Artes Visuais na faculdade, Anita vai ter que encarar os perrengues de morar em república, as loucuras das cervejadas e as paixões conflituosas da maioridade. Tudo isso enquanto tenta descobrir quem mais está viajando no tempo com ela e, portanto, impedindo-a de acabar com o Floguinho de uma vez por todas para retomar o controle de sua vida.

Onde assistir: Netflix

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Only Murders in the Building – 4ª temporada

27 de agosto (lança episódios toda terça)

Na nova temporada da aclamada Only Murders in the Building, o trio Oliver Putman (Martin Short), Charles-Haden Savage (Steve Martin) e Mabel Moura (Selena Gomez) tem um novo cenário para suas investigações: Los Angeles. Um filme sobre o podcast dos entusiastas das produções de true crime está sendo gravado, mas eles precisarão retornar à Nova York para desvendar os mistérios do Arconia.

Onde assistir: Disney+

O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder – 2ª temporada

29 de agosto

Sauron retornou. Expulso por Galadriel, sem exército ou aliado, o Lorde das Trevas em ascensão agora deve confiar em sua própria astúcia para reconstruir sua força e supervisionar a criação dos Anéis do Poder, que lhe permitirão vincular todos os povos da Terra-média à sua vontade sinistra.

Com base no escopo épico e na ambição da 1ª temporada, a 2ª temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder, da Amazon, mergulha nos seus personagens mais amados e vulneráveis ​​em uma maré crescente de escuridão, desafiando cada um a encontrar seu lugar em um mundo que está cada vez mais à beira da calamidade.

Elfos e anões, orcs e homens e magos… conforme as amizades se intensificam e os reinos começam a se fragmentar, as forças do bem lutarão cada vez mais bravamente para manter o que mais importa para elas: umas às outras.

Onde assistir: Prime Video