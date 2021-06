Novaodessense Gabriela Barducci concorre no IX Festival Oriente em Dança

A novaodessense Gabriela Barducci vai participar do IX Festival Oriente em Dança, promovido pela Escola de Danças Orientais Templo de Ísis, de Campinas. Bailarina, professora e coreógrafa do Grupo Nuray, ela é conhecida em Nova Odessa pelas apresentações de dança do ventre em eventos comemorativos como a Festa das Nações, o aniversário da cidade e as programações de final de ano.

Neste ano, devido à pandemia da Covid-19, o Festival Oriente em Dança acontece em edição virtual, com o envio das coreografias concorrentes em vídeo. A divulgação dos vencedores será nos dias 13, 14 e 15 de agosto.

Dançarina Gabriela Barducci é conhecida em Nova Odessa pelas apresentações de dança do ventre em eventos comemorativos – Foto: Divulgação – Prefeitura de Nova Odessa

Gabriela concorrerá em duas categorias, solo clássico e grupo clássico. A apresentação em grupo contará com a participação de suas alunas Kamile Silva Camargo, Camila Evangelista do Nascimento, Cecília Siqueira Clemente, Nathaly Morais Leite e Paloma Coragem da Silva.

“Danço por amor e acredito que representar Nova Odessa junto com meu grupo nesta competição vai ser muito especial”, comentou Gabriela, em nota divulgada pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Nova Odessa.

Gabriela foi campeã do Festival Oriente em Dança em 2018. Ela começou a dançar aos seis anos e, em 2012, passou a dar aulas em um projeto social da Escola Estadual de Ensino Fundamental Alexandre Bassora, em Nova Odessa.

“Com o tempo, as escolas de dança se interessaram pelo meu trabalho e acreditaram no meu potencial como professora. Hoje, dou aulas no espaço cultural Laryssa Camargo, aqui na cidade”, contou.

O Festival Oriente em Dança teve sua primeira edição em 2012 e, desde então, vem valorizando a cultura árabe e abrindo oportunidades para dançarinas.