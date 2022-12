Nova Odessa recebe show de stand-up gratuito nesta segunda

Comediante novaodessense Edegar Agostinho apresenta “De Frente com o Fracassado” a partir das 19h30, no Teatro Municipal Divair Moreira

Projeto brinca com a linguagem dos talk-shows, parodiando sets de quadros famosos na televisão – Foto: Reprodução / Facebook

O Teatro Municipal Divair Moreira, em Nova Odessa, recebe nesta segunda-feira (5), às 19h30, o stand-up “De Frente com o Fracassado”, do comediante novaodessense Edegar Agostinho.

O espetáculo tem apoio do Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura de Nova Odessa. A apresentação é gratuita, mas é necessário reservar ingressos.

O projeto brinca com a linguagem dos talk-shows, parodiando sets de quadros famosos na televisão. “Eu via que a trajetória da comédia era o humorista ficar famoso e influente, e criar um talk show em que ele entrevista pessoas famosas e influentes. Como eu não sou famoso, nem influente, decidi fazer um talk show com pessoas tão ‘fracassadas’ quanto eu”, explicou Edegar Agostinho.

O espetáculo recebe quatro convidados, dos quais um deles é a radialista Cindy Eloise, e os outros três são convidados anônimos. Ao todo, foram disponibilizadas 160 vagas gratuitas para a sessão.

Para assistir ao espetáculo, é preciso se inscrever no site vargasingressos.com.br. O stand-up tem classificação indicativa de 14 anos.