Nova Odessa recebe musical nos dias 25 e 26

Nos dias 25 e 26 de fevereiro, às 20h, o Teatro Municipal Divair Moreira, de Nova Odessa, recebe o musical “Para Evan com Carinho”, da Cia Juliarte. Com entrada franca, o espetáculo é inspirado no musical da Broadway, filme e livro “Querido Evan Hansen”.

“Contaremos a história de Evan Hansen, um jovem com depressão e ansiedade, que escreve cartas para si mesmo. Mas quando uma dessas cartas vai parar em mãos erradas, Evan se vê envolvido em uma mentira sobre um colega que cometeu suicídio e acaba se aproximando da família do falecido”, destacou a diretora teatral, Olivia Juliarde.

O musical traz reflexões sobre saúde mental, ansiedade, depressão, suicídio, dependência química, adolescência, luto e relações familiares.

O espetáculo conta com direção geral de Olivia Juliarde; direção musical de Ingrid Carrara e direção coreográfica de Erick Mariano, e com os atores Mayara Reis, Natan Valença, Fran Leme, Erick Mariano, Gabriely Santos, Natália Nunes, Jota James, Olivia Juliarde e Higgor. Informações e ingressos podem ser obtidas pelo Instagram @paraevancomcarinho.