Nova Odessa divulga programação de aniversário com atrações culturais

A Prefeitura de Nova Odessa divulgou nesta quinta-feira (4) a programação de aniversário de 118 anos da cidade. Estão previstos shows, sarau, exposição e a reabertura da Biblioteca Municipal.

O aniversário é em 24 de maio, e nos dias 25, 26 27 e 28 a prefeitura promove uma festa na Praça dos Três Poderes, em frente ao Paço Municipal. A entrada será franca, com variedade de opções de gastronomia, artesanato e shows variados de artistas renomados. A programação de shows deve ser divulgada em breve, segundo a prefeitura.



“Esperamos que todos aproveitem esses quatro dias de festa que estão sendo organizados com muito carinho. Nós estamos ansiosos para poder juntar todo mundo e comemorar essa data tão importante”, comentou o prefeito Cláudio Schooder, o Leitinho (PSD).

BIBLIOTECA

A Biblioteca Municipal retorna ao Centro Cultural Herman Jankovitz no dia 18 de maio. O acervo de cerca de 20 mil livros não estava disponível para empréstimos desde que o espaço foi fechado antes da pandemia para uma reforma. No ano passado, ele foi reinaugurado e desde então vinha sendo usado como um local para exposições e eventos culturais.

SARAU



Toda segunda segunda-feira do mês é dia de Parada Poética. E para comemorar os 118 anos de Nova Odessa, o tradicional evento que reúne crianças, jovens e adultos terá uma edição especial em 8 de maio. Para participar do sarau, basta dar o nome e declamar uma poesia. O evento é gratuito e acontece às 19h, na Estação Ferroviária de Nova Odessa, na Praça Central José Gazzetta, com apresentação de Renan Inquérito e discotecagem do DJ Viny Blanco.



BANDA

Maio também é o mês de aniversário da Banda Sinfônica Municipal Professor Gunars Tiss. Para celebrar, serão realizados concertos nos dias 11 de maio, às 20h, e 12 de maio, às 20h30, nas feiras norturnas que acontecem na Rodoviária Municipal e no Jardim Santa Rita.

EXPOSIÇÃO



A população pode contribuir com fotos para a exposição “Seu Olhar por Nova Odessa”, que será inaugurada no dia do aniversário e tem como objetivo ressaltar a perspectiva dos moradores sobre a cidade. As fotos podem ser enviadas para cultura@novaodessa.sp.gov.br com o assunto “EXPOSIÇÃO 118 ANOS” até 10 de maio.

CARROS ANTIGOS



O Encontro de Carros Antigos promovido pela AVANO, com o apoio da atual gestão, acontece no dia 21 de maio, das 8h às 15h, na Praça dos Três Poderes em frente a Prefeitura de Nova Odessa. O evento é aberto para todos os proprietários que queiram expor seus veículos clássicos, desde que possuam modelos que tenham mais de 30 anos e que estejam em bom estado de conservação. A participação se dá mediante a doação de um quilo de alimento.



CORRIDA E CAMINHADA



Fechando a programação, no dia 4 de junho acontece a “2ª Corrida e Caminhada 5k Paraíso do Verde”, organizada pelos Grupos Solo e Triaction com apoio da Secretaria de Esportes e voltada para os entusiastas do pedestrianismo.



O trajeto tem largada em frente ao Jardim Botânico Plantarum, no Jardim Marajoara, e chegada na Praça Central José Gazzetta. Haverá premiação do 1º ao 5º lugar e sorteio final de R$ 1.000,00. As inscrições devem ser feitas através do link https://inscricoes.corridaeaventura.com.br/event/corrida-pedestre/716-corrida-e-caminhada-5k-paraiso-do-verde.



PROGRAMAÇÃO DOS 118 ANOS



PARADA POÉTICA (ESPECIAL NOVA ODESSA 118 ANOS)

Quando: 08/05, às 19h

Onde: Estação Ferroviária de Nova Odessa (Avenida Carlos Botelho – Centro)



APRESENTAÇÃO DA BANDA SINFÔNICA MUNICIPAL – FEIRA NOTURNA DA RODOVIÁRIA

Quando: 11/05, às 20h

Onde: Rodoviária Municipal – Centro



APRESENTAÇÃO DA BANDA SINFÔNICA MUNICIPAL – FEIRA NOTURNA DO SANTA RITA

Quando: 12/05, às 20h30

Onde: Avenida São Gonçalo (ao lado do Supermercado Paraná) – Jardim Santa Rita



FEIRA DE ARTESANATO NO CENTRO

Quando: 13/05, às 09h

Onde: Praça Central José Gazzetta (Avenida Carlos Botelho – Centro)



REABERTURA OFICIAL DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Quando: 18/05, às 14h

Onde: Centro Cultural Herman Jankovitz (Av. João Pessoa, nº 253, Centro)



ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS EM FRENTE À PREFEITURA

Quando: 21/05, às 08h

Onde: Praça dos Três Poderes (Av. João Pessoa, em frente à Prefeitura)



EXPOSIÇÃO SOLENIDADE E EXPOSIÇÃO “SEU OLHAR POR NOVA ODESSA”

Quando: 24/05, às 09h

Onde: Avenida João Pessoa, nº 777 – Centro



FEIRA DE ARTESANATO NO JARDIM SANTA RITA

Quando: 27/05, às 09h

Onde: Praça Dr. Cezar Ladeia (Avenida São Gonçalo)



SHOWS DE ANIVERSÁRIO DE 118 ANOS DE NOVA ODESSA

Fim de semana com shows e gastronomia

Quando:

25/05 – a partir das 19h

26/05 – a partir das 19h

27/05 – a partir das 18h

e 28/05 – a partir das 12h

Onde: Praça dos Três Poderes (Av. João Pessoa, em frente à Prefeitura)



CORRIDA E CAMINHADA 5K – PARAÍSO DO VERDE

Quando: 04/06, às 7h30

Onde: Avenida Brasil – em frente ao Jardim Botânico Plantarum