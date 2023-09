Nova Odessa confirma dupla Rio Negro e Solimões na Festa das Nações

A tradicional dupla sertaneja Rio Negro e Solimões é atração confirmada para a Festa das Nações de Nova Odessa. Eles serão o show de abertura do evento, que tem data marcada para os dias 6, 7 e 8 de outubro, e acontece na Praça dos Três Poderes, na Avenida João Pessoal, em frente à Prefeitura Municipal.

Os planos da organização também são fechar contrato com Sâmi Rico, filho de José Rico, da dupla com Milionário, como atração principal no segundo dia do evento. O ex-vocalista da banda RPM, Paulo Ricardo, deve ser o encarregado pelo encerramento da festa.