Nova Odessa abrirá novo edital da Lei Aldir Blanc

A Prefeitura de Nova Odessa vai lançar este mês um novo edital da Lei Aldir Blanc, com chamamento de artistas e trabalhadores do setor cultural.

O valor total para a primeira edição do projeto, que faz parte de ações emergenciais durante a pandemia, era de R$ 433 mil, dos quais R$ 293 mil sobraram em caixa para este ano. O recurso foi disponibilizado pelo Fundo Nacional da Cultura do Governo Federal.

Na primeira edição, em julho de 2020, foram contemplados 29 artistas e três espaços culturais. Na ocasião, foi realizado um mapeamento de artistas e espaços culturais da cidade que tinham a necessidade de receber o benefício. A pesquisa prosseguiu em abril de 2021, e é um critério para pleitear o edital.

O candidato deve preencher o formulário do Censo Cultural de Nova Odessa neste link. Segundo a prefeitura, o novo edital da Lei Aldir Blanc será lançado em breve no Diário Oficial de Nova Odessa.

Poderão se inscrever atores, artesãos, cantores, dançarinos, DJs, músicos, capoeiristas, entre outras modalidades. Os projetos devem contemplar as modalidades de Apresentações Artísticas (com até 53 prêmios no valor de R$ 2.542, 50); Master Class (com até 34 prêmios no valor de R$ 2.000,00); e Master Class artesão (com até 8 prêmios no valor de R$ 842,00).

Para os espaços culturais, a lei prevê o pagamento de três parcelas de R$ 3.000,00 para locais de pequeno porte, e de R$ 5.000,00 para os médio porte.

Critérios

Para concorrer ao edital que será publicado pela Prefeitura de Nova Odessa, é preciso residir na cidade e comprovar atuação na área artística e cultural há, pelo menos, dois anos, não ter emprego formal e não receber qualquer auxílio pelo governo.

Já os espaços culturais também precisam estar no município há dois anos, comprovar atuação através de alguma linguagem cultural, comprovar a perda de renda e o uso do recurso para manutenção do espaço.