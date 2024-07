Nova edição do Cine Materna exibe ‘Divertida Mente 2’ nesta terça, em Santa Bárbara

A sessão adaptada para mães com bebês será realizada às 14h

O projeto Cine Materna exibe o filme “Divertida Mente 2”, nesta terça-feira (30), às 14h, no Moviecom do Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste. A sessão é preparada para receber mães com bebês.

Sucesso de bilheteria, Divertida Mente 2 marca a sequência da famosa história de Riley. Em um salto de tempo, a garota agora se encontra mais velha, passando pela tão temida adolescência.

Junto com o amadurecimento, a sala de controle mental da jovem também está passando por uma demolição para dar lugar a algo totalmente inesperado: novas emoções e a chegada da temida “Ansiedade”.

Com o projeto, a sala de cinema é especialmente preparada para os bebês, com som mais baixo, ar condicionado em temperatura suave e iluminação leve.

O ambiente também conta com trocadores equipados com fraldas, pomadas e lenços umedecidos, que podem ser usados gratuitamente.

O espaço conta ainda com um tapete especial para os pequenos que já andam ou engatinham, e um “estacionamento” para os carrinhos de bebê.

Além disso, as mães têm apoio de voluntárias que estão presentes para recepcionar o público e prestar ajuda quando necessário.