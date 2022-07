Nova apresentação de Cesar Camargo traz repertório romântico

O tenor Cesar Camargo canta o amor nesta sexta-feira (22), às 20h, no Teatro Paulo Autran, em Americana. O cantor americanense de sucesso internacional apresenta o show “Passione”, com um repertório repleto de canções românticas de diversos gêneros. Os ingressos estão à venda e custam a partir de R$ 40.

“Geralmente divido os shows em temas específicos – rock, músicas italianas, temas de filme, boleros. Mas em ‘Passione’ vou reunir as músicas românticas de todos esses estilos”, revelou ao LIBERAL.

Cesar Camargo apresenta “Passione” nesta sexta-feira – Foto: Bruno Eme / Divulgação

O público vai ouvir na poderosa voz do tenor, canções como “Con Te Partiró”, “Luna”, “Mia Gioconda”, e os temas dos filmes “Titanic” (1998) e “Ghost – Do Outro Lado da Vida” (1990). Cesar também prepara para o dia um pocket show de seu tributo ao rock, além de uma sessão especial de tangos e boleros.

“Adoro cantar canções de amor, geralmente me emociono muito. Minha entrega vai além de cantor, vou como performer, intérprete das músicas. Naqueles três, cinco minutos, vivo a verdade da história que cada música traz, e para mim é sempre muito especial”, declarou Cesar.

Tradição. Cesar Camargo é fluente em russo, italiano, inglês e espanhol, além de ler muito bem o francês e o alemão. Dominar várias línguas ajuda na interpretação das canções em outros idiomas.

“Na música clássica, o pianista tem que dominar a técnica do piano, o violinista tem que saber como passar o arco e como colocar os dedos. Mas o cantor de ópera não precisa só da técnica vocal, ele tem que se especializar em idiomas. Na faculdade, tive aulas de idiomas por conta das óperas. Não é uma obrigação, mas é uma tradição”, contou o tenor.

ACONTECE

Cesar Camargo apresenta “Passione” nesta sexta-feira, às 20h, no Teatro Paulo Autran. Os ingressos custam R$ 40 (meia-entrada), R$ 55 (antecipado até às 18h no dia do show) e R$ 80 (inteira no dia, na portaria), e podem ser comprados pelo WhatsApp (19) 99400-4021. O endereço é Rua Belém, número 233, Jardim Nossa Senhora de Fátima, em Americana.